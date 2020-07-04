Как уточнили в Мосводостоке, сходы и настилы позволят утятам выходить на твердую поверхность для отдыха и самостоятельного поиска пищи в течении первых дней жизни. Другие животные, которые случайно прыгнут в пруд или упадут в него, тоже смогут легко выбраться. Всего установят пять сходов.

На Школьном озере сходы не нужны, утята выходят из воды без проблем. Там появятся только домики. Они нужны уткам, чтобы защитить недавно вылупившихся птенцов и чтобы неоперившийся выводок не смог стать добычей для ворон и других хищников.

Также у пруда и озера установят информационные щиты про городских уток: о том, что нельзя беспокоить утят и чем можно и чем нельзя кормить уток.

Когда установят домики и настилы, неизвестно. Будем следить за жизнью уток.