Кафе «Андерсон» может остаться в Зеленограде. Они договорились с арендодателем, но дата открытия неизвестна 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Семейное кафе «Андерсон» на площади Юности, которое ранее объявило о закрытии в Зеленограде, откроется, как только подготовит летнюю веранду. Об этом сказал заместитель префекта по вопросам потребительского рынка Дмитрий Лавров в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня». Владелец помещения на площади Юности подтвердил, что им удалось договориться с кафе .

22 июня владелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова сказала «Зеленоград.ру», что они приняли решение уезжать, хотя вложили вложили в этот объект больше 40 млн, полностью отремонтировав его. По ее словам, с них требовали аренду за все время простоя из-за карантина.

В управляющей компании «Вега», которая сдает эти помещения, тогда подтвердили, что «Андерсон» съезжает. По словам собеседника «Зеленоград.ру», арендатор «вообще ничего не хотели платить», хотя им предлагали компромисс.

После заявления Лаврова, что кафе и арендодателю удалось договориться, директор компании-арендодателя сообщил: пока они не разрывали отношения, и кафе остается на том же месте на площади Юности. О том, что кафе съезжает, в компании «не в курсе». Также он уточнил, что расставаться с «Тратторией Ди Джулия», которая закрылась в апреле, они начали еще в конце прошлого года, поэтому с коронавирусом эта история не связана.

В компании не уточнили дату открытия «Андерсон», пояснив, что это зависит только от готовности самого кафе. В кол-центре сети сказали, что кафе в Зеленограде пока не откроется, так как «из-за периода карантина какие-то пришлось закрыть». Страницы кафе на главной странице сайта сети сейчас нет. Сама Анастасия Татулова была недоступна для комментария.

1 июля стало известно, что бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон». Его компания получила 25% долей, его супруга — еще восемь процентов. Привлеченные средства пойдут на погашение долгов «Андерсона», сформировавшихся за период пандемии, в том числе на уплату налогов, а также на расширение производства полуфабрикатов.

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Метки:
рестораны и кафе, карантин
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