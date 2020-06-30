Девочка была в крайне тяжелом состоянии, множество травм и ушибов, резко упал гемоглобин, в брюшной полости начала скапливаться жидкость. Ребенка срочно перевели на искусственную вентиляцию легких. Обследование показало разрыв левой почки и селезенки, обширное внутреннее кровотечение.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Ионов, врач-уролог Рамин Сафазада, завотделением анестезиологии-реанимации Ирина Смирнов, завотделением трансфузиологии Виолетта Данилец и медсестра Наталья Микрюкова. Девочке пришлось удалить селезенку и левую почку.

Когда ее состояние нормализовалось, девочку перевели в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, в клинику Леонида Рошаля.