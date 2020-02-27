Женщина и мужчина упали с высоты четвёртого этажа на крышу учреждения, расположенного на первом этаже здания. Вызванные на место пожарные сняли пострадавших, 73-летнюю местную жительницу и 42-летнего строителя, с козырька и передали «скорой».

Инцидент произошёл в шестом часу вечера в среду, 26 февраля, в корпусе 435. Пожарным сообщили о происшествии в 17:19.

Рабочий в люльке занимался установкой навесного фасада, когда пожилая женщина высунулась из окна. Возможно, она отреагировала на шум. Решила рассмотреть, что происходит под её окнами, и шагнула на подоконник. По информации «Пятого канала», строитель уговаривал пенсионерку вернуться в квартиру, но не получилось.

Источник в экстренных службах рассказал «Зеленоград.ру», что рабочий пытался поймать женщину, когда та выпала из окна.

В итоге люлька из-за сильного рывка не выдержала, и оба рухнули на козырёк, пишет медиакомпания «Зеленоград сегодня». Издание сообщает также, что у пострадавшего мужчины диагностировали перелом ноги, а у пенсионерки — закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер и руки.

Пострадавшие сразу при поступлении прошли необходимое обследование и были госпитализированы в отделение реанимации. После того как состояние пациентов стабилизировали, обоих перевели на следующий день в отделение травматологии для дальнейшего лечения, сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.

За подрядные работы на фасадах в 4-м микрорайоне отвечает столичный департамент капитального ремонта.