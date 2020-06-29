«Запретите покос травы в выходные. Запредельный фарс. Дикий „жужужужу“. Беспредел. На 12 этаже с закрытыми окнами даже слышно. Хватить благоустраиваться за счёт нервов граждан», — потребовал житель 14 микрорайона Роман от префектуры.

Раньше на такое префектура обычно отвечала, что косят в соответствии с «регламентом», сообщала, что с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж и приносила извинения. Проблема в том, что в этом регламенте о времени покоса ничего не сказано.

Но теперь глава управы района Крюково ответил Роману, что «Жилищнику» указано «на строгое соблюдение» московского закона о тишине и сообщил, что «при выявлении фактов нарушения тишины и покоя граждан вы вправе обратиться в территориальное отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении». И даже дал телефоны крюковского отдела полиции. В управе такой ответ объяснили «заботой о гражданах».