На очередную жалобу жителя Зеленограда на шум от газонокосилок, который мешает спать утром в выходные, префектура ответила не извинениями, а посоветовала обращаться в полицию.
«Запретите покос травы в выходные. Запредельный фарс. Дикий „жужужужу“. Беспредел. На 12 этаже с закрытыми окнами даже слышно. Хватить благоустраиваться за счёт нервов граждан», — потребовал житель 14 микрорайона Роман от префектуры.
Раньше на такое префектура обычно отвечала, что косят в соответствии с «регламентом», сообщала, что с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж и приносила извинения. Проблема в том, что в этом регламенте о времени покоса ничего не сказано.
Но теперь глава управы района Крюково ответил Роману, что «Жилищнику» указано «на строгое соблюдение» московского закона о тишине и сообщил, что «при выявлении фактов нарушения тишины и покоя граждан вы вправе обратиться в территориальное отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении». И даже дал телефоны крюковского отдела полиции. В управе такой ответ объяснили «заботой о гражданах».
Как отреагируют на такие обращения в полиции, неизвестно. Нарушениями московского закона о тишине федеральная полиция не занимается. В зеленоградской полиции и «Жилищнике» не смогли оперативно прокомментировать совет префектуры.
Если ориентироваться на закон о тишине, то покос травы возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы. Более 80% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что нужно отдельно отрегулировать разрешенное время покоса газонов.