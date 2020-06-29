Префектура посоветовала жаловаться в полицию на шум от газонокосилок 29.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На очередную жалобу жителя Зеленограда на шум от газонокосилок, который мешает спать утром в выходные, префектура ответила не извинениями, а посоветовала обращаться в полицию.

«Запретите покос травы в выходные. Запредельный фарс. Дикий „жужужужу“. Беспредел. На 12 этаже с закрытыми окнами даже слышно. Хватить благоустраиваться за счёт нервов граждан», — потребовал житель 14 микрорайона Роман от префектуры.

Раньше на такое префектура обычно отвечала, что косят в соответствии с «регламентом», сообщала, что с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж и приносила извинения. Проблема в том, что в этом регламенте о времени покоса ничего не сказано.

Но теперь глава управы района Крюково ответил Роману, что «Жилищнику» указано «на строгое соблюдение» московского закона о тишине и сообщил, что «при выявлении фактов нарушения тишины и покоя граждан вы вправе обратиться в территориальное отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении». И даже дал телефоны крюковского отдела полиции. В управе такой ответ объяснили «заботой о гражданах».

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Как отреагируют на такие обращения в полиции, неизвестно. Нарушениями московского закона о тишине федеральная полиция не занимается. В зеленоградской полиции и «Жилищнике» не смогли оперативно прокомментировать совет префектуры.

Если ориентироваться на закон о тишине, то покос травы возможен  в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы. Более 80% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что нужно отдельно отрегулировать разрешенное время покоса газонов.

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Проголосовали 32 человека
Метки:
озеленение и благоустройство, шум и закон о тишине, жалобы, газоны, ГБУ "Жилищник Зеленоград", Управа района Крюково
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