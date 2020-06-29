В зеленоградской полиции подтвердили факт нападения с ножевым ранением, но отказались раскрывать детали по телефону. По информации источника «Зеленоград.ру», было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В горбольнице сообщили, что пострадавший поступил к ним в тяжелом состоянии с проникающим ранением в грудную и брюшную полость. Его сразу же прооперировали, сейчас его состояние остается тяжелым, но стабильным.