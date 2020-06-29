Днем 28 июня в беседке во дворе корпуса 107А между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора: 33-летний местный житель получил от 29-летнего приятеля удар ножом. Его прооперировали в городской больнице, сейчас он в реанимации.
В зеленоградской полиции подтвердили факт нападения с ножевым ранением, но отказались раскрывать детали по телефону. По информации источника «Зеленоград.ру», было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В горбольнице сообщили, что пострадавший поступил к ним в тяжелом состоянии с проникающим ранением в грудную и брюшную полость. Его сразу же прооперировали, сейчас его состояние остается тяжелым, но стабильным.