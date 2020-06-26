До строительства ресторанного комплекса на этом месте были торговые палатки. Между ними и «Иридиумом» был проход — вдоль палаток к ТЦ «Авангард» и рынку. В процессе стройки поставили строительный забор, а сейчас появился постоянный. Забор возле «Иридиума» с этой стороны был и раньше, но находился ближе к ТРЦ, а пешеходная зона была общей.

В компании «Вит-Сириус» (застройщик Крюковской площади) «Зеленоград.ру» сказали, что забор поставил «Иридиум», чтобы огородить свою территорию. Ограждение разделяет земельные участки двух арендаторов. Сейчас возле ресторанного комплекса делают пешеходную зону. Зачем этот забор нужен, непонятно, «нам он не нравится», отметили в «Вит-Сириусе».

В администрации «Иридиума», в свою очередь, сказали, что забор не их, а «рыночный». Добавив, что именно рынок занимается благоустройством своей территории.

При этом «Иридиум» давно обнесен забором со всех сторон. Это участок площадью 18 гектар. Забор огораживает просто пустые участки асфальта возле здания и с одной стороны — парковку. Зачем это нужно в принципе, неизвестно. «Иридиум» — единственный в Зеленограде торговый центр, полностью огороженный забором.