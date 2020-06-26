На Крюковской площади поставили высокий забор. Арендаторы участков не признаются, кто это сделал 26.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Металлический забор появился между ТРЦ «Иридиум» и построенным, но пока не открытым ресторанным комплексом на Крюковской площади. Он уходит вглубь рынка, зачем-то разделяя пешеходную зону. Арендаторы участков не признаются, чей это забор.

До строительства ресторанного комплекса на этом месте были торговые палатки. Между ними и «Иридиумом» был проход — вдоль палаток к ТЦ «Авангард» и рынку. В процессе стройки поставили строительный забор, а сейчас появился постоянный. Забор возле «Иридиума» с этой стороны был и раньше, но находился ближе к ТРЦ, а пешеходная зона была общей.

В компании «Вит-Сириус» (застройщик Крюковской площади) «Зеленоград.ру» сказали, что забор поставил «Иридиум», чтобы огородить свою территорию. Ограждение разделяет земельные участки двух арендаторов. Сейчас возле ресторанного комплекса делают пешеходную зону. Зачем этот забор нужен, непонятно, «нам он не нравится», отметили в «Вит-Сириусе».

В администрации «Иридиума», в свою очередь, сказали, что забор не их, а «рыночный». Добавив, что именно рынок занимается благоустройством своей территории.

При этом «Иридиум» давно обнесен забором со всех сторон. Это участок площадью 18 гектар. Забор огораживает просто пустые участки асфальта возле здания и с одной стороны — парковку. Зачем это нужно в принципе, неизвестно. «Иридиум» — единственный в Зеленограде торговый центр, полностью огороженный забором.

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Против заборов в городе выступает и мэр Москвы Сергей Собянин, и главный архитектор Сергей Кузнецов, который заявил что строительство заборов и огораживание криминализирует городскую среду, создавая «дополнительные места для совершения преступлений», так как если за забором происходит что-либо противоправное, то неравнодушные граждане не смогут прийти на помощь или вовсе ничего не увидят. Кузнецов отметил, что распространенное утверждение, что заборы усиливают безопасность, на самом деле не имеет ничего общего с действительностью.

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Метки:
ремонтно-строительные работы, крюковская площадь, крюковский рынок, ворота и заборы, Иридиум
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