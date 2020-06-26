25 июня в поселке Андреевка Солнечногорского района утонули три ребенка. Тела двоих нашли в котловане, один погиб в искусственном пруду у дома.

Следователи начали две доследственные проверки по каждому случаю, они опрашивают родственников погибших и выясняют обстоятельства произошедшего.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области напомнили, что летом большинство детей погибают при купании и в результате выпадения из окон. Чаще всего это происходит из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.

Из-за карантина купаться сейчас запрещено везде и людям всех возрастов — до особого распоряжения властей. Так как этот запрет никто не соблюдает, спасатели все равно дежурят на всех водоемах, оборудованных для купания. По оценкам спасателей, в Зеленограде на каждом городском пляже находится ежедневно по 200 человек.