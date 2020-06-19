Пока установлено 150 санитайзеров, со временем их станет больше. В компании считают, что бесконтактные антисептики станут дополнительной защитой вместе с масками и бесконтактной оплатой. Санитайзеры добавили, так как пассажиропоток постепенно увеличивается из-за дачников.

В настоящее время ежедневную дезинфекцию проходят более 400 вагонов на Ленинградском направлении. Работники каждые два часа обеззараживают билетные автоматы, кассы и турникеты, на станциях нанесена предупреждающая разметка для дистанции между пассажирами. Кассиры и контролеры перед работой измеряют температуру и работают масках и перчатках.