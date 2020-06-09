Например, вы едете с Ленинградского вокзала. Покупаете билет Москва — Ховрино за 37 рублей. Одновременно покупаете в кассе, билетопечатающем автомате или в приложении «РЖД пассажирам» билет Ховрино — Крюково за 72 рубля. Итого 109 рублей — сэкономлено 11.



Такие цены заложены в самих пригородных железнодорожных тарифах. От Ленинградского вокзала до Ховрино — тарифная зона Москвы, проезд внутри которой стоит 37 рублей. От Ховрино до Решетниково — тарифная зона Московской области. Здесь рассчитывается стоимость проезда по одной тарифной зоне — 24 рубля за проезд зоны. Зеленоград (станция Крюково — 39 километров от вокзала) находится в пятой тарифной подмосковной зоне. При проезде из областной зоны в Москву (и наоборот) суммируются только областные тарифы. То есть, 24*5=120.

Но надо иметь в виду, что по правилам пассажир с билетом Москва—Ховрино должен закончить поездку в Ховрино — выйти на этой станции. А потом зайти в другую электричку и начать следующую поездку по билету Ховрино—Крюково. Если в поезде попадется дотошный контролёр, то могут быть проблемы.