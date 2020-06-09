Разовый билет на обычную электричку от Москвы до Зеленограда стоит 120 рублей. Но если купить два билета, проезд обойдется дешевле. При этом всё законно.
Например, вы едете с Ленинградского вокзала. Покупаете билет Москва — Ховрино за 37 рублей. Одновременно покупаете в кассе, билетопечатающем автомате или в приложении «РЖД пассажирам» билет Ховрино — Крюково за 72 рубля. Итого 109 рублей — сэкономлено 11.
Такие цены заложены в самих пригородных железнодорожных тарифах. От Ленинградского вокзала до Ховрино — тарифная зона Москвы, проезд внутри которой стоит 37 рублей. От Ховрино до Решетниково — тарифная зона Московской области. Здесь рассчитывается стоимость проезда по одной тарифной зоне — 24 рубля за проезд зоны. Зеленоград (станция Крюково — 39 километров от вокзала) находится в пятой тарифной подмосковной зоне. При проезде из областной зоны в Москву (и наоборот) суммируются только областные тарифы. То есть, 24*5=120.
Но надо иметь в виду, что по правилам пассажир с билетом Москва—Ховрино должен закончить поездку в Ховрино — выйти на этой станции. А потом зайти в другую электричку и начать следующую поездку по билету Ховрино—Крюково. Если в поезде попадется дотошный контролёр, то могут быть проблемы.
В билетном автомате помнится не даёт выбрать станцию отправления (только в аппаратах на выход, где ещё заложена штрафная комиссия) и можно указать только станцию назначения.
В кассе теоретически должны выдавать билет от любой станции (особенно при наличии другого билета), но вроде тоже не всегда давали билет от другой станции, а выходить на пол пути то ещё удовольствие при больших перерывах и постоянных отменах электричек.
А если ездить часто, то можно приобрести для обычных электричек билет БОЛЬШАЯ МОСКВА, но он действует только до Планерной, а дальше уже нужен проездной или разовый билет.