Воронцов окончил Петербургский государственный университет путей сообщения, прошёл путь от составителя поездов на станции до первого заместителя гендиректора Дирекции скоростного сообщения РЖД, сообщает МТППК. Дирекция, в частности, курирует высокоскоростные «Сапсаны». Также Воронцов возглавлял «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию» и другие структуры, связанные с пассажирскими перевозками, на Октябрьской железной дороге.

В конце 2016 года Константин Воронцов рассказал в интервью «Зеленоград.ру» о пригородных перевозках на участках Москва—Крюково и Москва—Тверь. В частности, он сказал об исчерпанных пропускных возможностях железной дороги и Ленинградского вокзала для крюковских электричек. С этого момента ситуация не изменилась, но возник проект МЦД.

Гендиректор МТППК также сказал, что ездит на электричках: в Тверь на «Ласточке», а на более короткие расстояния — на обычных поездах.