Снятие ответственности

Новый закон, который вступит в силу 1 июля 2020 года, перенесет ответственность за установку и обслуживание прибора учета с потребителя (физического лица или предприятия) на ресурсоснабжающую организацию.

Теперь при поломке, истечении срока эксплуатации или межповерочного интервала счетчика обязанность заменить его возлагается на сетевую организацию — для частных домов, в многоквартирных домах за это будет отвечать гарантирующий поставщик. В Москве это «Мосэнергосбыт».

У потребителя остается не так много обязанностей: обеспечивать целостность прибора учета, если он находится на его участке или внутри квартиры, и допустить энергетиков для замены счетчика. В случае недопуска электроэнергию человеку начнут рассчитывать по нормативу.

С 1 июля обязанность по снятию показаний также возлагается на сетевую организацию. Вновь установленный прибор учета становится собственностью энергетиков. Право знакомиться с переданными показаниями счетчика у потребителя останется — чтобы видеть, что именно он оплачивает каждый месяц.