С 1 июля 2020 года потребителей освободят от обязанности снимать показания со счетчика электроэнергии, информировать кого-либо о его выходе из строя и устанавливать новый прибор учета. Всем этим займутся гарантирующие поставщики — в многоквартирных домах и сетевые компании — в частных. С 2022 года дома они же должны начать перевод потребителей на интеллектуальные счетчики. Стоимость всех этих услуг заложат в тариф.
Новый закон, который вступит в силу 1 июля 2020 года, перенесет ответственность за установку и обслуживание прибора учета с потребителя (физического лица или предприятия) на ресурсоснабжающую организацию.
Теперь при поломке, истечении срока эксплуатации или межповерочного интервала счетчика обязанность заменить его возлагается на сетевую организацию — для частных домов, в многоквартирных домах за это будет отвечать гарантирующий поставщик. В Москве это «Мосэнергосбыт».
У потребителя остается не так много обязанностей: обеспечивать целостность прибора учета, если он находится на его участке или внутри квартиры, и допустить энергетиков для замены счетчика. В случае недопуска электроэнергию человеку начнут рассчитывать по нормативу.
С 1 июля обязанность по снятию показаний также возлагается на сетевую организацию. Вновь установленный прибор учета становится собственностью энергетиков. Право знакомиться с переданными показаниями счетчика у потребителя останется — чтобы видеть, что именно он оплачивает каждый месяц.
Одновременно новый закон является законом «об умных счетчиках». Это продолжение курса на цифровизацию экономики. Так, сначала с потребителей снимут обязанность следить за счетчиками, а с 1 января 2022 года сетевые организации как профессиональные участники рынка будут обязаны менять приборы учета на интеллектуальные, так называемые «умные», счетчики.
Чем они отличаются? Интеллектуальный прибор учета должен уметь передавать данные об объемах потребления электроэнергии и о ее качестве, о величине потерь на участке сети от точки измерения до точки поставки, а также «защищать» эти данные. Дополнительная возможность в будущем — дистанционное отключение от сети в случае неуплаты.
По словам заместителя министра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, ресурсоснабжающие организациям могут начать менять счетчики и раньше, но обязательство устанавливать именно «умные» приборы начнет действовать только с 2022 года.
Она отметила, что для отрасли в целом такое решение позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, роста производительности труда, контроля качества электроэнергии у потребителя, а также повышения платежной дисциплины. По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, внедрение «умных» счетчиков позволит государству экономить 70-80 млрд рублей в год при снижении энергопотерь.
Менять старые счетчики на новые будут не одномоментно, а по мере необходимости: если прибор вышел из строя, истек срок его эксплуатации или поверки или же он просто отсутствует. Как отмечает «Российская газета», сам житель может узнать о замене прибора постфактум: если счетчик находится, например, на лестничной клетке, то извещать потребителя о необходимости замены, по-видимому, не будут.
По оценке «Российской газеты», стоимость «умного» счетчика, который полностью соответствует требованиям закона, — пять-шесть тысяч рублей, расходы на его установку — еще около трех тысяч. В законе прописано, что эти расходы — как и услуга по снятию показаний и поверке — должны быть заложены в тариф. Отдельной платы за эти услуги взимать с граждан нельзя.
Когда именно решится вопрос с ростом тарифа и каким будет этот рост, пока неясно. Но точно известно, что по закону рост тарифов ограничивается уровнем инфляции. Из-за этого, полагает «РБК», «сумма в квитанции не сильно изменится», хотя одновременно встает вопрос: где в таком случае энергетики возьмут деньги? За несвоевременную замену счетчиков их будут штрафовать.
Замечания самих энергетиков можно прочитать на портале открытых данных. Например, они отмечали, что переложенная на них обязанность устанавливать новые счетчики создаст монополию среди производителей этих приборов. Энергетики должны будут закупать их через госзакупки и ориентироваться на минимальную цену в том числе, тогда как потребители могли сами выбрать характеристики и приемлемую цену счетчика, не ограничиваясь одним производителем.