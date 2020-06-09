Почему не все салоны красоты открылись — Собянин же разрешил? Оказывается, сотрудников неожиданно обязали пройти тест на ковид 09.06.2020 ZELENOGRAD.RU

8 июня зеленоградский отдел Роспотребнадзора разослал организациям сферы обслуживания предписание: необходимо протестировать всех сотрудников перед открытием и прислать в ведомство результаты. Только после этого можно принимать клиентов, в ином случае бизнес ждут штрафы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил основные ограничения с 9 июня: больше нет пропусков и самоизоляции, с этого же дня разрешили работать салонам красоты. По факту открыться сразу смогут далеко не все: оказалось, сначала надо получить одобрение Роспотребнадзора.

Директор салона красоты «Яна» Анастасия рассказала «Зеленоград.ру», что поздно вечером 8 июня ей пришло письмо с подписью подпись главного санитарного врача по Зеленоградскому округу Ольги Ушаковой. Вот какие пункты должны выполнить организации сферы услуг:

  • Сотрудники до начала работы салона должны пройти тест на коронавирус в аккредитованной лаборатории
  • Перед открытием провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами
  • Разделить сотрудников по отделам или сменам с целью минимизации контактов
  • Ежедневно перед началом работы измерять сотрудникам температуру, установить на входе емкости с кожными антисептиками.

Наличие такого письма подтвердили и в других зеленоградские салоны красоты. Прочие требования Роспотребнадзор сформулировал еще в апреле: это прием клиентов только по предварительной записи, интервал между клиентами не менее 20 минут, расстояние между обслуживаемыми клиентами, обеззараживание воздуха и средства защиты (маски, халаты, шапочки).

«После того как организация выполнила все требования, она высылает Роспотребнадзору письмо, говоря: у меня все сотрудники проверены, ни у кого не обнаружено, все это подкрепляется документально [справкой из аккредитованной лаборатории]. И только после этого получает разрешение Роспотребнадзора открыться», — пояснила Анастасия.

Так как сделать тесты за ночь и провести качественную уборку за несколько часов невозможно, «Яна» 9 июня не открылась. Сейчас в салоне готовят все необходимые документы и справки, сотрудники на видеоконференции учатся «как они должны быть одеты, как должны перемещаться». «Это не пятиминутное дело, нужно хотя бы день-два на подготовку», — отметила директор.

По ее словам, с 10 июня начнутся проверки Роспотребнадзора, «и те салончики, которые открылись в авральном режиме, завтра получат неприятности». За неисполнение требований ведомства грозит штраф — для юридических лиц это 20-30 тысяч рублей.

Как часто сотрудникам нужно будет сдавать этот тест, пока неизвестно. Сейчас ее салон не принимает клиентов, ведется только запись в лист ожидания: «Когда пройдем все проверки, будем приглашать людей на процедуры».

Глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк сообщила «Известиям», что с 9 июня откроются не более 70% столичных салонов красоты и парикмахерских: остальные не успели закупить необходимые средства защиты от заражения коронавирусом. Гендиректор медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк также уверена, что откроются далеко не все: «Раньше рециркулятор стоил 12 тысяч рублей, но сейчас цены на них взлетели и их вообще стало невозможно найти. А в большой зал нужно сразу несколько таких устройств. Для некрупных салонов это ощутимая нагрузка».

Одновременно стоит ждать роста цен на услуги, так как дорожают средства защиты, а поставщики также поднимают цены на красители, средства по уходу, гель-лаки.

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Метки:
коронавирус, карантин, салон красоты, роспотребнадзор, Яна
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