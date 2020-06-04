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Ежедневную дезинфекцию подъездов продлили ещё на месяц 04.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Обработка антисептиком мест и предметов общего пользования в жилых домах продолжится до июля. Сотрудники коммунальных служб должны дезинфицировать тамбуры, холлы, коридоры, лифты и кнопки вызова лифтов, лестничные площадки, дверные ручки, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники.

«Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами», — заявил заммэра по ЖКХ Пётр Бирюков. Он отметил, что эти средства абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности.

Обработка подъездов из-за эпидемии коронавируса началась в Москве в марте, а в начале апреля коммунальщиков обязали делать это дважды в день. В Зеленограде подъезды обрабатывают в разное время, примерно в периоды с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00. В качестве дезинфицирующего средства используется четвертично аммониевое соединение «Миродез базик», концентрация рабочего раствора — 1:500. У «Миродеза» слабый аммиачный запах, который быстро выветривается.

Жаловаться на отсутствие обработки или слишком сильный запах антисептика можно в единый диспетчерский центр ЖКХ 8-495-539-53-53 или на портал «Наш город» — в разделе «многоквартирные дома» — «неубранный подъезд». Также можно написать в правительство Москвы через форму обратной связи.

Качество дезинфекции подъездов строго контролируется, отмечается в сообщении мэрии. Мосжилинспекция ежедневно проверяет более шести тысяч многоквартирных домов, в том числе по обращениям жителей.

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Метки:
жкх, коронавирус, карантин
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Обсуждение
Марина П.
7 часов назад
Простой влажной уборки и то не наблюдается, какая уж там дезинфекция.
Аленка Сладкоежка
6 часов назад
если бы вы виделт какими тряпками они это делают,вы бы обалдели.Сегодня видела на конечной остановке как обрабатывают автобусы,тряпки их оставляют желать лучшего...
Сергей Жуков
5 часов назад
Живу в 4-ом районе, обработку наблюдаю каждый день.
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