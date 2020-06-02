Тихонова Тамара Николаевна, 73-летняя жительница Зеленограда, 28 мая 2020 года ушла с территории больницы им. Кончаловского и не вернулась.
Приметы. Рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета в плащ сине-зеленый плащ, розовую кофту, черные брюки, черную вязаную шапку и желтые тапки.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам полиции Зеленоградского округа: 8-499-717-46-58, 8-499-717-46-59 или в службу «102» (с мобильного — 112).
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