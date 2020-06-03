Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, дающий право одному из членов семьи получать ежемесячные выплаты за ведение домашнего хозяйства. Пособие в размере одного минимального размера оплаты труда (это примерно 12 тысяч рублей) выплачивалось бы при условии общего дохода семьи ниже двух прожиточных минимумов и сохранении ее полной. Правительство РФ не поддержало идею, назвав ее неконкретной, а в Совете Федерации пообещали, что «дискуссия будет».

Согласно тексту законопроекта, право на такое пособие может быть у одного из членов семьи, у которого есть гражданство РФ, постоянное место жительства здесь, нет пособия по безработице — и который обеспечивает свою семьи всем необходимым для жизни. В домашнюю работу записали уборку, готовку, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы.

Пособие выплатят лишь в случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки или домохозяина не превышает двух прожиточных минимумов — в Москве сейчас это почти 40 тысяч рублей. При этом для расчета соберут абсолютно все доходы: супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних и совершеннолетних детей-студентов, а также инвалидов I группы.

Еще одно условия — полнота семьи. В тексте законопроекта про это не говорится прямо, но в комментарии СМИ на это указал один из авторов документа Владимир Жириновский: «Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой — всё, пособие прекращается».

Авторы законопроекте считают, что выплаты домохозяйкам, которые занимаются «рабским трудом и в воскресенье, и в праздник, и в собственный день рождения», укрепит социальную стабильность в обществе.

Законопроект внесли 1 июня, и в тот же день правительство РФ дало отрицательный отзыв на него, отметив его неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства, непрописанные основания прекращения выплаты пособия и доходов. Также в документе не указано, сколько денег потребуется на выплаты всем домохозяйкам и где эти средства следует брать. Документ далее пройдет профильные комиссии и Совет Федерации, где уже пообещали активное обсуждение.