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В Госдуму внесен законопроект о выплатах домохозяйкам. То есть платить за уборку, готовку и уход детьми 03.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, дающий право одному из членов семьи получать ежемесячные выплаты за ведение домашнего хозяйства. Пособие в размере одного минимального размера оплаты труда (это примерно 12 тысяч рублей) выплачивалось бы при условии общего дохода семьи ниже двух прожиточных минимумов и сохранении ее полной. Правительство РФ не поддержало идею, назвав ее неконкретной, а в Совете Федерации пообещали, что «дискуссия будет».

Согласно тексту законопроекта, право на такое пособие может быть у одного из членов семьи, у которого есть гражданство РФ, постоянное место жительства здесь, нет пособия по безработице — и который обеспечивает свою семьи всем необходимым для жизни. В домашнюю работу записали уборку, готовку, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы.

Пособие выплатят лишь в случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки или домохозяина не превышает двух прожиточных минимумов — в Москве сейчас это почти 40 тысяч рублей. При этом для расчета соберут абсолютно все доходы: супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних и совершеннолетних детей-студентов, а также инвалидов I группы.

Еще одно условия — полнота семьи. В тексте законопроекта про это не говорится прямо, но в комментарии СМИ на это указал один из авторов документа Владимир Жириновский: «Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой — всё, пособие прекращается».

Авторы законопроекте считают, что выплаты домохозяйкам, которые занимаются «рабским трудом и в воскресенье, и в праздник, и в собственный день рождения», укрепит социальную стабильность в обществе.

Законопроект внесли 1 июня, и в тот же день правительство РФ дало отрицательный отзыв на него, отметив его неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства, непрописанные основания прекращения выплаты пособия и доходов. Также в документе не указано, сколько денег потребуется на выплаты всем домохозяйкам и где эти средства следует брать. Документ далее пройдет профильные комиссии и Совет Федерации, где уже пообещали активное обсуждение.

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Метки:
госдума
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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Повысить налоги работающим мужьям и работающим членам семьи, часть придержать государству, а остаток выплатить малоимущим неработающим домохозяйкам без любовников с детьми до 14 лет.
A T
2 часа назад
Оплачивать этот труд нужно, и он реально недёшев. Но непонятно вот что.
Пособие выплатят лишь в случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки или домохозяина не превышает двух прожиточных минимумов
Вместо создания рабочих мест, условий для семейных женщин и помощи в трудоустройстве? Или вместо социальной поддержки в связи со сложными обстоятельствами, _вынужденно_ не позволяющими женщине (ну кто ещё сделает "свободный выбор" в пользу домохозяйства) полноценную занятость в экономике. Например, уход за членом семьи с инвалидностью. Если некая небогатая семья добровольно решила, что у них жена - домохозяйка, то причём здесь бюджет?
Или пособие справедливо в том случае, если эти выплаты будут взиматься в виде процентов от доходов работающих членов семьи. Можно из зарплат депутатов, тоже хорошо. Если же планируется оплачивать добровольное разделение обязанностей в чьих-то чужих семьях принудительно из денег налогоплательщиков, у которых есть и свои потребности прежде всего, - нет. Работающие женщины, да и некоторые мужчины, знаете ли, тоже выполняют эту работу.
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