Детям до 3 лет

Расширен список получателей ежемесячных выплат на детей до 3 лет. В начале апреля говорилось, что 15 тысяч (по пять тысяч за апрель, май и июнь) получат только те семьи с маленькими детьми, у кого было право на маткапитал. Из-за этого получилось, что семьи с одним маленьким ребенком, рожденным до 2020 года, оставались без этой помощи.

На совещании 11 мая президент убрал оговорку о маткапитале. Теперь все семьи с детьми до 3-х лет имеют право на выплату 15 тысяч рублей, подать заявку они могут через сайт госуслуг.