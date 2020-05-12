Новые выплаты на детей из-за эпидемии: сколько и кому положено 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

11 мая президент Владимир Путин предложил дополнительные выплаты для семей с детьми как еще одну меру поддержки граждан на время эпидемии. Теперь 15 тысяч на детей до трех лет получат все семьи, даже без права на маткапитал, разовую помощь в размере 10 тысяч — дети от 3 до 16 лет. Увеличено пособие по уходу за ребенком. Рассказываем подробно.

Детям до 3 лет

Расширен список получателей ежемесячных выплат на детей до 3 лет. В начале апреля говорилось, что 15 тысяч (по пять тысяч за апрель, май и июнь) получат только те семьи с маленькими детьми, у кого было право на маткапитал. Из-за этого получилось, что семьи с одним маленьким ребенком, рожденным до 2020 года, оставались без этой помощи.

На совещании 11 мая президент убрал оговорку о маткапитале. Теперь все семьи с детьми до 3-х лет имеют право на выплату 15 тысяч рублей, подать заявку они могут через сайт госуслуг.

Детям от 3 до 16 лет

По 10 тысяч рублей предполагается выплатить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно подать начиная с 12 мая (только на сайте госуслуг), выплата будет производиться с 1 июня.

В постановлении правительства описание тех, кому положена выплата, звучит довольно сложно: «…на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года», но на сайте сформулировано чётко: 10 тысяч на каждого ребенка, рожденного в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство России.

Детям от 3 до 7 лет для семей с низким доходом

В апреле ещё одна выплата была обещана Путиным на каждого несовершеннолетнего ребенка, если родители были признаны временно безработными из-за коронавируса. В тех семьях, где среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно можно получать ежемесячное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка, установленную на второй квартал предыдущего года.

Ранее планировалось, что выплаты начнут поступать семьям с июля 2020 года, но по поручению президента эта услуга будет доступна с июня. Заявления на выплату можно оформить на портале Госуслуг.

Эти выплаты начисляются с начала 2020 года. Если семья подаст заявление уже в июне, она сможет разово получить все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года, заявил Путин на совещании 11 мая. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка.

Пособие по уходу за ребенком

Размер пособия по уходу за ребенком для неработающих будет повышен в два раза — до 6750 рублей.

Заявления на все выплаты принимаются вплоть до 1 октября, никаких дополнительных документов представлять не нужно, указано на сайте ПФР.

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Метки:
дети, материнский капитал, пособия
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