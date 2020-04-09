Президент России подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Согласно ему с апреля по июнь 2020 года по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка младше трех лет будут получать семьи, у которых есть право на материнский капитал.

Это право должно возникнуть не позднее 1 июля 2020 года. Обратиться за этими выплатами можно до октября 2020 года. Эти выплаты не будут учитываться в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки.

Около месяца назад президент подписал закон о предоставлении маткапитала и при рождении первого ребенка после 1 января 2020 года. Таким образом, семьи с одним ребенок, рожденным после 1 января, тоже получают право на эту выплату. Получается, что остальные семьи с одним ребенком до трех лет останутся без этой помощи.

Семьи с детьми более старшего возраста не считают эти меры поддержки справедливыми в период эпидемии. «У нас четверо детей 5, 8, 10, 13 лет, — написала читательница „Зеленоград.ру“ Ольга. — Ничего не положено. Хотя едят дети, наверное, побольше, чем двухлетние… Простите за эмоции, но подло государство со своими людьми обошлось. Лишили людей работы и никакой поддержки».

Впрочем, ещё одна выплата обещана Путиным на каждого несовершеннолетнего ребенка, если родители были признаны временно безработными из-за коронавируса. Такое поручение Путин дал, выступая на совещании с главами регионов 8 апреля. Срок новой выплаты пока определен на ближайшие три месяца.

Выплата будет назначаться помимо пособия по безработице. Это означает, что родители должны быть официально признаны безработными и поставленными на учет в центр занятости. Также пока не определено, достаточно ли для получения выплаты отсутствия работы у одного из родителей, либо они оба должны стоять на учете в центре занятости. Точные правила получения выплаты будут известны после принятия нормативного акта Правительством РФ.

В этот же день выплата в размере 3 тыс. рублей была обещана семьям с детьми 3-7 лет, если родители стали временно безработными. Эта помощь также рассчитана на 3 месяца, выплата будет производиться на каждого ребенка. Ранее поддержку семей с детьми этого возраста предполагалось оказывать по критерию нуждаемости. Однако из-за коронавируса позиция государства поменялась. По словам Путина, «когда текущие доходы у многих „просели“, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам».

«Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать, — исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», — уточнил президент. Выплаты 3 тысяч начнутся в июне 2020 года.

Вслед за этим мэр Собянин объявил об упрощении порядка признания гражданина безработным. В частности, убрали требование двух безуспешных попыток трудоустройства. «Ходить на интервью в условиях самоизоляции — невозможно», — сказал мэр.