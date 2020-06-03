Храмы откроются для прихожан с 6 июня. Число людей внутри ограничено — кому не хватит места, разрешили молиться снаружи 03.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В субботу, 6 июня, храмы Москвы и Зеленограда будут открыты для жителей после полуторамесячного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса. Это произойдёт в канун Дня Святой Троицы, который православные верующие отпразднуют 7 июня. Объявлено также об открытии мечетей, синагог и других культовых учреждений.

Доступ прихожан в храмы регулируют предписания Роспотребнадзора. Требование первого этапа снятия ограничений — социальная дистанция во время богослужений: один человек на четыре квадратных метра — так расстояние между людьми будет два метра. Те, кто не поместился внутри, могут молиться на прихрамовой территории, уточняется в пояснительном письме к церковнослужителям.

Рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений в религиозных учреждениях опубликованы 29 мая. На всех трёх этапах прихожанам рекомендовано носить защитные маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в помещениях и на территории храма, пользуясь соответствующей разметкой, сообщает «Интерфакс». Священнослужителям предложили надевать маски во время таинства исповеди, а участие в богослужениях пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — ограничить. Вне времени богослужений предлагается пускать в храмы одновременно по два человека (для храмов с открытой для посетителей площадью до 100 квадратных метров), по пять человек (в храмы на 100-400 квадратных метров) или десять человек одновременно (в храмы большей площади). Отпевания, венчания и крестины будут проходить при ограниченном присутствии близких людей. Среди прочих мер — регулярное проветривание, антисептическая обработка рук при входе и т. п.

Решение об открытии храмов Москвы было принято после обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в городе патриархом Московским и всея Руси Кириллом с мэром Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщает сайт московского патриархата.

Уже со вторника, 2 июня, в Москве открылся кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

В Московской области верующим разрешили посещать храмы с 31 мая — во вне богослужебное время и также при соблюдении всех санитарных предписаний. Службы с участием прихожан пока проходят под открытым небом.

Православные храмы были закрыты для прихожан с 13 апреля, в начале предпасхальной Страстной недели, по предписанию Роспотребнадзора Москвы. Еще раньше были закрыты мечети и синагоги столичного региона. Исключение было сделано для священнослужителей и тех, чьё присутствие было необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций — их организовали на ютьюб-каналах и на страницах вконтакте православных храмов, в том числе и зеленоградских. Там же публиковались тексты для домашнего чтения молитв. Все пасхальные богослужения 18-19 апреля верующие смотрели через интернет.

С конца марта московская патриархия благословила молиться дома прихожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Священнослужители выезжали на дом, чтобы исповедовать и причащать желающих.

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Метки:
коронавирус, карантин, эпидемия, храм
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