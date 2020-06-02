Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 3 июня возобновить работу салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, а также саун, бань и соляриев.

Но они смогут работать только по новым стандартам безопасности, уточнил губернатор. Одно из предъявляемых условий — общая площадь помещения должна составлять не более 400 квадратных метров. Также у заведения обязательно должен быть уличный вход.

Другие «новые стандарты» не уточняются, но ранее губернатор говорил об обязательном ношении масок клиентами и прозрачных щитах на лицах парикмахеров. Хотя Роспотребнадзор разработал такие рекомендации ещё в конце апреля.

Причина смягчения ограничительных мер — «позитивные показатели: уровень госпитализации пациентов с ковид-19 был ниже, а количество выписанных — больше [на прошлой неделе]», пояснил Воробьёв.

В Зеленограде действуют общемосковские ограничения. С 1 июня мэр Собянин разрешил открыть все магазины и гулять по расписанию. Что касается организаций, в которых предоставление услуг предполагает длительный контакт с клиентом — как в салонах красоты, парикмахерских и фитнес-центрах, — то их пока рано открывать, считает мэр.

При этом почти 70% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, сказали, что пойдут стричься в ближайшую областную парикмахерскую, если их откроют раньше зеленоградских. Например, в Андреевке или «Зеленопарке» в Ржавках, которые находятся буквально через дорогу от Зеленограда.

Вслед за парикмахерскими и строительными магазинами в Подмосковье могут открыться торговые центры, сказал губернатор. В Зеленограде они уже частично открылись. Остальные ограничения в Москве и области действуют пока до 14 июня включительно.