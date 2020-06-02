Полина Орловская, 27-летняя жительница Менделеево, 30 мая вышла из дома и не вернулась.
Приметы. Рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза карие.
Особые приметы — татуировка на правой руке.
Во что была одета, когда пропала, неизвестно.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону гоорячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или «112».
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