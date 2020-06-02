Полина Орловская, 27-летняя жительница Менделеево, 30 мая вышла из дома и не вернулась.

Приметы. Рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза карие.

Особые приметы — татуировка на правой руке.

Во что была одета, когда пропала, неизвестно.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону гоорячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или «112».