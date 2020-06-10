Жилой комплекс «Лесное озеро» — это и есть корпус 619 — построен на земельном участке площадью 1,5 гектара. Здесь есть и подземный, и просторный уличный паркинг. Территория огорожена забором, но въезды-выезды во двор были открыты. В августе прошлого года жильцы провели общее собрание и большинством голосов (71%) решили поставить два шлагбаума. Осенью обратились к депутатам района Савелки с просьбой согласовать их установку. «Летом много отдыхающих паркуется у нас во дворе. Хотим закрыть двор, чтобы был порядок», пояснил представитель жильцов.

По закону, после решения общего собрания и одобрения муниципалитета, жители могут получить от властей субсидию на установку шлагбаумов, по 100 тысяч рублей за каждый. Содержание и эксплуатация шлагбаумов, диспетчеризация, охрана — за счет жильцов. Быстро поставить не удалось: на плане межевания территория возле дома не выделена как дворовая или придомовая, а значит, надо было внести изменения в проект межевания. Кроме того, истек срок договора аренды участка. Участок между лесом и озером власти сдали в аренду под строительство жилого дома пять лет назад.

В феврале муниципальные депутаты одобрили проект со схемой расположения шлагбаумов, подготовленный жильцами корпуса 619. Затем предстояло согласовать шлагбаумы с управой района, МЧС и полицией. Вероятно, жильцы всё это сделали, поскольку один шлагбаум уже смонтировали.