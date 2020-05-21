Отопление вернули в подмосковные дома. В Москве пока не планируют 21.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Подачу тепла в квартиры и на социальные объекты возобновили в Подмосковье.

«Из-за холодной погоды жители региона обращались в администрации муниципалитетов, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры», — сообщает областное министерство энергетики.

Решение о включении отопления принимают главы муниципальных округов. В Андреевке тепло дали в семь вечера 20 мая, в Голубом пока нет, пишут «Зеленоград.ру» местные жители, хотя это и один округ.

Министерство энергетики разместило в соцсетях объявление: «Если в вашем доме холодно, а отопление отключено, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения. Просим написать адрес проживания». Ведомство обещает брать эти адреса на контроль: «Передаем информацию профильному замминистру и зампреду для дальнейших указаний».

Котельным требуются сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему, поэтому если появятся жалобы на холод в квартире или в социальном учреждении энергетики будут в срочном порядке вручную запускать отопительные системы, пишет министерство.

Теплоснабжение прекратят, как только восстановится тёплая погода.

Столичные власти пока не распоряжались вернуть подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты. Отопление в Зеленограде начали отключать 7 мая, когда на улице установилась среднесуточная температура выше 8 градусов тепла в течение пяти суток подряд с курсом на повышение. Однако меньше чем через неделю резко похолодало.

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Похожая ситуация была в 2017 году, но тогда московские власти возобновили подачу тепла в квартиры.

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Гидрометцентр обещает, что 20-градусное тепло вернётся в середине следующей недели. С понедельника температура воздуха будет повышаться, а к четвергу достигнет 21 градуса.

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Метки:
погода, теплоснабжение
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