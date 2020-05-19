Отопление в домах отключили в начале мая. Теперь из-за наступившего похолодания многие замерзают в квартирах. Хотя среднесуточная температура держится ниже восьми градусов уже больше пяти дней.

Пресс-секретарь «Мосэнерго» Евгений Дмитриев рассказал «Зеленоград.ру», что отопление включат только после решения департамента ЖКХ Москвы. Именно они измеряют температуру, анализируют прогнозы и решают, включать ли отопление. Пока никаких распоряжений для включения не поступало. В Московской области, например, тепло уже включили.

Евгений вспомнил, что в 2017 году был аномально холодный май и отопление пришлось включить повторно в середине месяца. Тогда температура держалась около 4-6 градусов. «Нет ничего проблемного в продлении отопительного сезона и мы исполним это моментально, если поступит приказ», — сказал пресс-секретарь.