На Крюковском рынке закрываются уличные палатки с продуктами. Администрация говорит, что борется с этническим криминалом 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

На крюковском рынке открыта примерно половина обычно торгующих в мае уличных палаток, да и те подняли цены. Покупатели беспокоятся, что останутся без свежих овощей и фруктов в разгар сезона. Продавцы говорят им, что выезжают из-за повышения арендной платы, а некоторые даже пугают забастовкой. Выяснили у руководства рынка, что происходит.

«Вчера на рынке продавцы сказали, что будут закрываться (бастовать) против повышения аренды». «Продавцы вывозят товар, объяснили это повышением аренды до четырех тысяч рублей в день, в нескольких домиках, которые работают, значительно выросли цены, по той же причине. В крытом шатре цены еще выше», — такие сообщения мы получили от читателей.

Насчет забастовок в администрации Крюковского рынка «Зеленоград.ру» ответили однозначно — их нет. А есть «некоторые горячие головы из сезонных продавцов, приезжающих с мая по сентябрь, которые любят помутить воду в своих интересах».

Зимой аренда торговых мест дешевле, чем весной-летом, когда основная часть торговли овощами-фруктами из шатров перетекает на улицу. С началом теплого сезона действовали летние тарифы — 3 тысячи рублей в день, после снятия карантинных ограничений — 4 тысячи рублей, об этом арендаторов уведомили неделю назад.

Эти тарифы перестают быть выгодными, если в цепочке арендодатель—арендатор появляются перекупщики торговых мест, которые являются представителями этнических криминальных структур, говорят в администрации рынка. «Вся эта шумиха и ажиотаж организован персонажами, которым не хочется терять привычный доход. С торговых мест съезжают арендаторы, которые платили процент посредникам, в услугах которых администрация рынка не нуждается».

Сейчас работают 18 палаток, это примерно половина от общего числа уличных мест. Количество таких мест меняется в зависимости от сезона. Перед Пасхой огораживается свободное место под продажу искусственных цветов, потом для саженцев и растений, в августе-сентябре — под арбузы и дыни. А ближе к зиме, соответственно, большая часть уличных палаток закрывается.

Покупатели сейчас есть, говорят на рынке. В первые майские праздники, например, их было столько же, сколько приходило до карантина.

Читайте также
Крюковский рынок открыл доставку продуктов на дом
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
торговля, крюковский рынок
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Молодежь устроила шумную автомобильную вечеринку на парковке «Зеленопарка». Организаторов задержали Новости
Новые выплаты на детей из-за эпидемии: сколько и кому положено Истории
Департамент здравоохранения объяснил, как правильно использовать маски и перчатки. Много вопросов осталось без ответов Ответы
На Крюковском рынке закрываются уличные палатки с продуктами. Администрация говорит, что борется с этническим криминалом Новости
«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод Новости
Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями Новости
«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться Новости
Нужно ли носить маску и перчатки на улице? Ответы
Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда Новости
За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать Новости
Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео Жизнь
Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
«Жилищник» рассказал, почему воняет краска, которой он красит подъезды Новости
Умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко Новости
Умер от коронавируса зеленоградский врач Алексей Харчук Новости
Лебедей вернули на Быково болото после зимовки Новости
Собянин ввел масочно-перчаточный режим в транспорте с 12 мая Новости
Ограничения в Москве продлили до 31 мая. Собянин рассказал о постепенном выходе из режима самоизоляции Новости
Собянин пообещал не отключать горячую воду в жилых домах до 1 июля Новости
В полтора раза увеличилось число официальных безработных. Рост не катастрофический, считают в префектуре Новости
Девочке из Зеленограда собирают 4 миллиона на лечение в Германии. Операция поможет ей избавиться от эпилепсии Новости
Власти представили проект научного центра в мебельной сфере в Крюково. Его уже начали строить без разрешения Новости
Ветер в грозу повалил деревья в лесопарке у площади Юности. Фото Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру