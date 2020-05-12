На крюковском рынке открыта примерно половина обычно торгующих в мае уличных палаток, да и те подняли цены. Покупатели беспокоятся, что останутся без свежих овощей и фруктов в разгар сезона. Продавцы говорят им, что выезжают из-за повышения арендной платы, а некоторые даже пугают забастовкой. Выяснили у руководства рынка, что происходит.
«Вчера на рынке продавцы сказали, что будут закрываться (бастовать) против повышения аренды». «Продавцы вывозят товар, объяснили это повышением аренды до четырех тысяч рублей в день, в нескольких домиках, которые работают, значительно выросли цены, по той же причине. В крытом шатре цены еще выше», — такие сообщения мы получили от читателей.
Насчет забастовок в администрации Крюковского рынка «Зеленоград.ру» ответили однозначно — их нет. А есть «некоторые горячие головы из сезонных продавцов, приезжающих с мая по сентябрь, которые любят помутить воду в своих интересах».
Зимой аренда торговых мест дешевле, чем весной-летом, когда основная часть торговли овощами-фруктами из шатров перетекает на улицу. С началом теплого сезона действовали летние тарифы — 3 тысячи рублей в день, после снятия карантинных ограничений — 4 тысячи рублей, об этом арендаторов уведомили неделю назад.
Эти тарифы перестают быть выгодными, если в цепочке арендодатель—арендатор появляются перекупщики торговых мест, которые являются представителями этнических криминальных структур, говорят в администрации рынка. «Вся эта шумиха и ажиотаж организован персонажами, которым не хочется терять привычный доход. С торговых мест съезжают арендаторы, которые платили процент посредникам, в услугах которых администрация рынка не нуждается».
Сейчас работают 18 палаток, это примерно половина от общего числа уличных мест. Количество таких мест меняется в зависимости от сезона. Перед Пасхой огораживается свободное место под продажу искусственных цветов, потом для саженцев и растений, в августе-сентябре — под арбузы и дыни. А ближе к зиме, соответственно, большая часть уличных палаток закрывается.
Покупатели сейчас есть, говорят на рынке. В первые майские праздники, например, их было столько же, сколько приходило до карантина.