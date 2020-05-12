Насчет забастовок в администрации Крюковского рынка «Зеленоград.ру» ответили однозначно — их нет. А есть «некоторые горячие головы из сезонных продавцов, приезжающих с мая по сентябрь, которые любят помутить воду в своих интересах».

Зимой аренда торговых мест дешевле, чем весной-летом, когда основная часть торговли овощами-фруктами из шатров перетекает на улицу. С началом теплого сезона действовали летние тарифы — 3 тысячи рублей в день, после снятия карантинных ограничений — 4 тысячи рублей, об этом арендаторов уведомили неделю назад.

Эти тарифы перестают быть выгодными, если в цепочке арендодатель—арендатор появляются перекупщики торговых мест, которые являются представителями этнических криминальных структур, говорят в администрации рынка. «Вся эта шумиха и ажиотаж организован персонажами, которым не хочется терять привычный доход. С торговых мест съезжают арендаторы, которые платили процент посредникам, в услугах которых администрация рынка не нуждается».