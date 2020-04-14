В горбольнице резко снизились запасы крови — очень нужны доноры 14.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская больница отмечает снижение количества доноров, которые самоизолировались на время эпидемии. В результате врачи испытывают недостаток крови и её компонентов, которые по-прежнему очень нужны пациентам, в том числе больным с коронавирусом в Москве.

«Благодаря высокой активности зеленоградского донорского сообщества наше отделение трансфузиологии всегда было ведущим донором для других стационаров Москвы и сейчас всеми силами помогает Морозовской больнице, Склифу и многим другим, — сообщили в горбольнице. — Но сегодня и наш банк крови начал терять свои запасы и не пополняется в достаточной мере. Поэтому мы ждем всех, кто здоров и готов пожертвовать частичку себя для спасения других».

Насколько безопасно сдавать сейчас кровь

Отделение трансфузиологии больницы обособлено, имеет отдельный вход (напротив приемного отделения, на первый этаж). В отделении сейчас увеличена кратность дезинфекционных обработок всех помещений, тщательно обрабатываются поверхности, используются средства индивидуальной защиты. Доноров принимают по предварительной записи, чтобы регулировать потоки людей и обеспечивать им необходимую дистанцированность, информирует горбольница. Выплата компенсаций донорам организована прямо в отделении. Можно приехать на своей машине, получив на КПП временный пропуск — на территории больничного комплекса есть парковка.

Прием ведется по будням с 8:30 до 12:00, предварительная запись — с 13:00 до 17:00 по телефонам: 8-499-735-3293, 8-499-734-2343. После записи донору по телефону должно прийти смс с приглашением на определенный день и время.

На вопросы «Зеленоград.ру», касающиеся безопасности посещения ГКБ в период эпидемии, в горбольнице сообщили, что отделение трансфузиологии практически автономно — контакты с другими службами больницы у сотрудников минимальны, все необходимые условия для работы и личных нужд есть на месте. Поголовного ежедневного тестирования медиков на COVID-19 не проводят, тесты делают только по показаниям, когда есть сомнения в состоянии здоровья.

От доноров ожидают, что они также будут ответственны в плане своего самочувствия — входного тестирования на коронавирус для них нет. «Кадровым донорам разрешили даже не проводить обязательное периодическое обследование, чтобы они в период пандемии лишний раз не ходили по поликлиникам и не подвергались риску заражения. Если что-то где-то болит, першит и вызывает подозрение, не надо никуда ходить, тем более сдавать кровь — надо просто вызывать врача на дом» , — рассказали в ГКБ. Однако каждого донора, кадрового или первичного, обязательно обследуют в день донации: проводится термометрия на входе, затем сбор антропометрических данных, полный анамнез, развернутый анализ крови — лейкоциты, гемоглобин, лимфоциты и т. п., анализ крови на инфекционные маркеры, анализ крови для определение группы крови (для первичных доноров).

Вся собранная кровь в отделении отправляется на сутки на карантинное обследование и тщательно проверяется. Также в отделении применяют система патогенной инактивации — это позволяет не допустить попадания вирусов и инфекций реципиенту.

Как получить пропуск донору

Для проезда по городу на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск на «посещение медицинского учреждения» (если донор живёт рядом с больницей и придёт пешком, оформлять пропуск не нужно). Инструкция для получения пропуска:

  • Зайти на сайт nedoma.mos.ru (москвичам) или uslugi.mosreg.ru (жителям Московской области), для получения цифрового пропуска выбрать категорию «разовая поездка» и один из следующих подразделов —
  • подраздел «Посещение медицинских учреждений» (действует один день, выдается неограниченное количество раз в неделю), здесь нужно указать свой адрес и адрес отделения трансфузиологии (г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1),
  • или подраздел «Иные цели» (действует один день, выдаётся 2 раза в неделю), здесь нужно также ввести свой адрес и адрес отделения, указав цель поездки — «Сдача крови».
  • После получения цифрового пропуска сохранить его на электронном устройстве или распечатать и взять с собой вместе с паспортом.

Кто может сдать кровь

На донации приглашают добровольцев, которые здоровы и проходят по ряду требований. Врачи-трансфузиологи призывают доноров беречь себя, соблюдать меры профилактики и обязательно сдавать кровь, если позволяет здоровье. «Помощь в спасении чьей-то жизни — самый уважительный повод для того, чтобы ненадолго выйти из режима самоизоляции», — призывает больница.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования перед донацией донор освобождается от работы, а после сдачи получает дополнительный «день отдыха». В отделении работает буфет для доноров — перед сдачей крови можно выпить чаю с печеньем, а после донации получить обед или компенсацию на питание. Также доноры имеют право на некоторые льготы и привилегии.

Первая сдача крови — всегда безвозмездная. Затем доноры могут получать денежную компенсацию в день сдачи крови — 1128 рублей. Дополнительно в Москве установлены соцвыплаты: от 3600 до 6000 рублей за однократную сдачу определённого объёма крови или её компонентов, или от 19200 до 62400 рублей, если человек в течение года регулярно осуществляет безвозмездные донации. При платной сдаче социальные льготы и награды не предоставляются. Известно, что в будущем денежную компенсацию за сдачу крови планируют увеличить.

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Метки:
эпидемия, донор, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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