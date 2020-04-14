Насколько безопасно сдавать сейчас кровь

Отделение трансфузиологии больницы обособлено, имеет отдельный вход (напротив приемного отделения, на первый этаж). В отделении сейчас увеличена кратность дезинфекционных обработок всех помещений, тщательно обрабатываются поверхности, используются средства индивидуальной защиты. Доноров принимают по предварительной записи, чтобы регулировать потоки людей и обеспечивать им необходимую дистанцированность, информирует горбольница. Выплата компенсаций донорам организована прямо в отделении. Можно приехать на своей машине, получив на КПП временный пропуск — на территории больничного комплекса есть парковка.

Прием ведется по будням с 8:30 до 12:00, предварительная запись — с 13:00 до 17:00 по телефонам: 8-499-735-3293, 8-499-734-2343. После записи донору по телефону должно прийти смс с приглашением на определенный день и время.

На вопросы «Зеленоград.ру», касающиеся безопасности посещения ГКБ в период эпидемии, в горбольнице сообщили, что отделение трансфузиологии практически автономно — контакты с другими службами больницы у сотрудников минимальны, все необходимые условия для работы и личных нужд есть на месте. Поголовного ежедневного тестирования медиков на COVID-19 не проводят, тесты делают только по показаниям, когда есть сомнения в состоянии здоровья.

От доноров ожидают, что они также будут ответственны в плане своего самочувствия — входного тестирования на коронавирус для них нет. «Кадровым донорам разрешили даже не проводить обязательное периодическое обследование, чтобы они в период пандемии лишний раз не ходили по поликлиникам и не подвергались риску заражения. Если что-то где-то болит, першит и вызывает подозрение, не надо никуда ходить, тем более сдавать кровь — надо просто вызывать врача на дом» , — рассказали в ГКБ. Однако каждого донора, кадрового или первичного, обязательно обследуют в день донации: проводится термометрия на входе, затем сбор антропометрических данных, полный анамнез, развернутый анализ крови — лейкоциты, гемоглобин, лимфоциты и т. п., анализ крови на инфекционные маркеры, анализ крови для определение группы крови (для первичных доноров).

Вся собранная кровь в отделении отправляется на сутки на карантинное обследование и тщательно проверяется. Также в отделении применяют система патогенной инактивации — это позволяет не допустить попадания вирусов и инфекций реципиенту.