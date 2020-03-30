Автобусы 1, 14 и 19 снова делают остановку «Корпус 1538» 30.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Отменённую четыре года назад из-за сложного дорожного движения остановку в 15-м микрорайоне вернули на маршруты трёх автобусов. Возле корпуса 1538 автобусы №1, 14 и 19 останавливаются при движении из 14-го микрорайона. О возврате остановки просили пенсионеры.

Остановку «Корпус 1538» отменили из-за организации движения на пересечении 15, 16, 18 и 20-го микрорайонов — водителям было сложно поворачивать с улицы Каменка на Панфиловский проспект. В прошлом году схему разъезда транспорта в этом месте изменили и улучшили, но остановку не восстановили. Вернуть её просили, в частности, пожилые люди — чтобы удобнее добираться в центр госуслуг «Мои документы» и пенсионный фонд в 20-м микрорайоне. С 28 марта остановку восстановили, сообщает «Мосгортранс».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пассажирский транспорт, изменение движения транспорта, автобусная остановка, улица каменка, корпус 1538
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Автобусы 1, 14 и 19 снова делают остановку «Корпус 1538» Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Нарушителя карантина с коронавирусом забрали из его дома в Зеленограде в сопровождении полиции. Видео Новости
Москвичам запретили выходить из дома. Но есть шесть исключений Новости
Слышал, что детские площадки во дворах закрыли из-за коронавируса. Это правда? Ответы
Я хочу помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Как стать волонтёром? Ответы
«Если тренд сохранится, к 7 апреля Москву ждут 11 тысяч заболевших». Зеленоградец Даниил Устинов о математической тенденции распространения коронавируса Мнение
Как один дом под Зеленоградом оказался описан в тысячах школьных сочинений. Что видят дети и что было на самом деле Истории
Крюковский рынок: как проверяют товары, продавцов и цены (вообще и в связи с вирусом). Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Детсады закроют на неделю с 28 марта. С дистанционным обучением ситуация пока не ясна (обновлено) Новости
Производитель многоразовых масок под Зеленоградом ищет покупателей Новости
На перекрестках вдоль Панфиловского проспекта ограничили скорость до 50 км/ч Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
Уличные продуктовые ярмарки откроют досрочно — уже 27 марта Новости
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против Новости
«Мы не можем выгнать их из поликлиник или не ответить на вопрос». Пенсионеры продолжают массово ходить по врачам и перегружают кол-центры звонками не по делу Истории
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
Будут ли отключать кнопки на пешеходных переходах, чтобы уменьшить распространение вируса? Ответы
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Потерявшим работу москвичам будут платить 19500 рублей в месяц Новости
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Во дворах новостроек в третьем микрорайоне поставили шлагбаумы. Новоселы сами решат, закрывать ли въезд Новости
Какие магазины продолжат работать в «Зеленопарке» на неделе с 28 марта Новости
В парк Победы и зеленоградские лесопарки закрыли доступ посетителей Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру