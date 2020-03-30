Остановку «Корпус 1538» отменили из-за организации движения на пересечении 15, 16, 18 и 20-го микрорайонов — водителям было сложно поворачивать с улицы Каменка на Панфиловский проспект. В прошлом году схему разъезда транспорта в этом месте изменили и улучшили, но остановку не восстановили. Вернуть её просили, в частности, пожилые люди — чтобы удобнее добираться в центр госуслуг «Мои документы» и пенсионный фонд в 20-м микрорайоне. С 28 марта остановку восстановили, сообщает «Мосгортранс».