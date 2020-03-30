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Нарушителя карантина с коронавирусом забрали из его дома в Зеленограде в сопровождении полиции. Видео 30.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Видео, как медики в сопровождении полицейских забирают из дома человека и ведут в «скорую», широко разошлось по интернету и попало на телевидение. Ролик показал канал «Москва 24» с комментарием: «Нарушителя карантина задержали в Зеленограде». Прислали запись и в редакцию «Зеленоград.ру». Источник уточнил, что это снято во дворе корпуса 316.

Что на видео

На записи четыре врача в защитных костюмах и трое полицейских в форме появились во дворе жилого дома. Врачи вошли в подъезд, полицейские остались ждать на улице. Через некоторое время из подъезда вышел мужчина с пакетом личных вещей, которого медики и полицейские сопроводили до машины «скорой».

Почему забрали

Что именно произошло, стало понятно после выступления заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой на телеканале «Россия 1», хотя она и не упоминала, где это было, но, вероятно, имела в виду именно этот случай. Она сказала, что мужчина нарушил карантин. У него подтвержденный диагноз «коронавирус», который протекал в легкой форме. Пациентов с легкой формой коронавируса могут оставлять на домашнем лечении с условием не покидать квартиру.

Как отслеживают

На домашнем лечении в Москве на тот момент находилось сто человек. Все они подписали информированное согласие и обязались не нарушать режим самоизоляции. Врачи «скорой» фотографируют «домашних» больных и передают снимок для размещения в базе данных системы видеонаблюдения. Наблюдение за такими больными ведут круглосуточно.

«Большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, но есть исключения. Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно», — рассказала Ракова.

Куда его увезли

««Скорая» в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы, — уточнила заммэра и добавила: — Я надеюсь, что этот урок будет примером для других, и таких случаев у нас больше не будет».

О том, что человека, нарушившего карантин, поместят в инфекционный стационар, сказано и в памятке, размещенной на сайте Роспотребнадзора.

За кем и как еще следят

Под наблюдением в рамках самоизоляции в России находится более ста тысяч человек. Это те, кто недавно вернулся из-за рубежа, их близкое окружение, люди, которые контактировали с больными коронавирусом.

Как люди соблюдают режим самоизоляции, проверяют полицейские, медики, соцработники, сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителей ждет административная ответственность, а в случае если нарушение карантина приведет к смерти окружающих, — уголовная.

Полиция привлекла уже более 500 человек в России, нарушивших карантин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

Сколько человек с коронавирусом в Зеленограде

Это неизвестно. Есть данные только в целом по Москве, но не по административным округам. На момент публикации известно, что в Москве больше тысячи заболевших. В Солнечногорском районе — двое.

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Считаете ли вы правильным оставлять больного легкой формой коронавируса на домашнем лечении?
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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин
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Обсуждение
Майкл Маерс
4 часа назад
Я считаю не правильным оставлять больного легкой и любой формой коронавируса на домашнем лечении.Их надо сразу закрывать в больничной палате!
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