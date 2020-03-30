Как отслеживают

На домашнем лечении в Москве на тот момент находилось сто человек. Все они подписали информированное согласие и обязались не нарушать режим самоизоляции. Врачи «скорой» фотографируют «домашних» больных и передают снимок для размещения в базе данных системы видеонаблюдения. Наблюдение за такими больными ведут круглосуточно.

«Большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, но есть исключения. Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно», — рассказала Ракова.