Видео, как медики в сопровождении полицейских забирают из дома человека и ведут в «скорую», широко разошлось по интернету и попало на телевидение. Ролик показал канал «Москва 24» с комментарием: «Нарушителя карантина задержали в Зеленограде». Прислали запись и в редакцию «Зеленоград.ру». Источник уточнил, что это снято во дворе корпуса 316.
На записи четыре врача в защитных костюмах и трое полицейских в форме появились во дворе жилого дома. Врачи вошли в подъезд, полицейские остались ждать на улице. Через некоторое время из подъезда вышел мужчина с пакетом личных вещей, которого медики и полицейские сопроводили до машины «скорой».
Что именно произошло, стало понятно после выступления заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой на телеканале «Россия 1», хотя она и не упоминала, где это было, но, вероятно, имела в виду именно этот случай. Она сказала, что мужчина нарушил карантин. У него подтвержденный диагноз «коронавирус», который протекал в легкой форме. Пациентов с легкой формой коронавируса могут оставлять на домашнем лечении с условием не покидать квартиру.
На домашнем лечении в Москве на тот момент находилось сто человек. Все они подписали информированное согласие и обязались не нарушать режим самоизоляции. Врачи «скорой» фотографируют «домашних» больных и передают снимок для размещения в базе данных системы видеонаблюдения. Наблюдение за такими больными ведут круглосуточно.
«Большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, но есть исключения. Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно», — рассказала Ракова.
««Скорая» в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы, — уточнила заммэра и добавила: — Я надеюсь, что этот урок будет примером для других, и таких случаев у нас больше не будет».
О том, что человека, нарушившего карантин, поместят в инфекционный стационар, сказано и в памятке, размещенной на сайте Роспотребнадзора.
Под наблюдением в рамках самоизоляции в России находится более ста тысяч человек. Это те, кто недавно вернулся из-за рубежа, их близкое окружение, люди, которые контактировали с больными коронавирусом.
Как люди соблюдают режим самоизоляции, проверяют полицейские, медики, соцработники, сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителей ждет административная ответственность, а в случае если нарушение карантина приведет к смерти окружающих, — уголовная.
Полиция привлекла уже более 500 человек в России, нарушивших карантин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.
Это неизвестно. Есть данные только в целом по Москве, но не по административным округам. На момент публикации известно, что в Москве больше тысячи заболевших. В Солнечногорском районе — двое.