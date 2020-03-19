Ажиотажный спрос на крупы и консервы в «Пятерочках» пошел на спад 19.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Торговая сеть X5 Retail Group, которая управляет «Пятерочками» и «Перекрестками сообщила о снижении ажиотажного спроса последних дней на крупы и консервы.

В среду X5 зафиксировали снижение спроса на самые востребованные в последние дни продукты — консервы и крупы. По сравнению с прошлым годом спрос все равно остается повышенным, однако снизился на треть, по сравнению с предыдущим днем, рассказали в компании. В магазины по прежнему завозится в 2-4 раза больше социально значимых продуктов.

К обеспечению товарами Москве и области привлечено более 65 тысяч сотрудников. Отменены все отпуска, на работу выведен дополнительный персонал, а график работы изменен.

Проблемы с долгохранящимися продуктами на полках магазинов начались 14 марта. Их стали стихийно разбирать после рекомендаций больше находиться дома из-за коронавируса и повсеместных карантинов. Сообщения о пустых прилавках поступали из всех торговых сетей. И многие из них признали, что дефицит возник из-за проблем с логистикой.

Все магазины не только увеличивали число поставок и исправляли логистические ошибки, вскрывшие при высоком спросе, но принимали и другие меры против коронавируса. Например, в «Ленте» стали устанавливать защитные экраны на кассах для предотвращения заражения. Круглосуточный «Метро» стал закрываться на 6 часов ночью для разгрузки товаров. А «Магнит» запустил круглосуточную сеть доставки. А многие склады стали работать круглосуточно.

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Метки:
магазины, коронавирус, торговля
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