Подождать квот

У Жени Широкова нейробластома забрюшинного пространства в четвертой стадии. Он уже перенес химиотерапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Химиотерапия дала полный ответ, то есть все опухолевые очаги исчезли. Родители Жени изучали статистику, говорили с врачом и считали, что риск возвращения рака слишком высок. Чтобы избежать этого, они начали собирать деньги на лечение за рубежом — препаратом, который еще не зарегистрирован в России.

Лекарство, о котором идет речь, — «Динутуксимаб». Этот и еще несколько препаратов входят в группу лечения под названием «иммунотерапия специфическими антителами». Такое лечение проводится после завершения всех остальных этапов: химиотерапии, операции и лучевой терапии, трансплантации костного мозга — и позволяет снизить вероятность возвращения рака.

Жителям России пройти лечение этими препаратами можно либо в иностранной клинике, либо в одной из российских больниц, получив индивидуальное разрешение Минздрава на ввоз препарата. Папа Жени рассказывал «Зеленоград.ру», что Минздрав дал добро на эту терапию больнице, в которой они делали трансплантации костного мозга. «Единственно, что сейчас нет квот, и самих препаратов, соответственно, тоже. Наш разговор с врачами свелся к тому, что они предложили провести это все через ОМС, если не получится — то [купить препарат] за деньги фондов или наши собственные. Минздрав, однако, сказал заведующему, что они разрешают проводить это лечение, но только когда будут квоты. Проводить это за деньги фондов и наши они запретили», — сказал он.

Сейчас лечение антителами проводится в питерском «Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Петрова». Заведующая отделением химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей НМИЦ Светлана Кулёва объясняла: чтобы попасть к ним на лечение, достаточно направления на амбулаторный прием. «Все лечение нейробластомы в России входит в квоты медицинской помощи. Химиотерапия и высокодозная терапия производится только за счет средств федерального бюджета. Сложнее обстоит дело с иммунотерапией — препарат для нее не зарегистрирован в России, поэтому разрешение на его ввоз приходится индивидуально запрашивать для каждого больного. Но при этом оплата лекарств производится за счёт благотворительных фондов. Ни одного отказа на закупку препарата в практике НМИЦ не было. Все бумаги в благотворительные фонды больница оформляет сама».