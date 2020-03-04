Префектура вместе со специалистами в области дорожного движения определила места во дворах и на дорогах, где в этом году установят или передвинут искусственные неровности («лежачих полицейских») — для большей безопасности пешеходов. Это сделают до конца августа. Сообщаем адреса и причину их выбора.
В местном проезде у корпуса 128 со стороны Центрального проспекта. Сделают две дорожных неровности. Здесь длинный проезд, интенсивное движение, с обеих сторон стоят машины, загораживая обзор. При этом и пешеходов много: идут к остановке, к учреждениям (например, в «Мои документы»), во двор корпуса 128 и к соседним домам.
Кроме того, в этом году планируется устроить нерегулируемый пешеходный переход от корпуса 128 к площади Юности.
Местный проезд у корпусов 330, 331, 347. Это проезд от Яблоневой аллеи вглубь микрорайона, в часы пик здесь много машин. «Лежачий полицейский» здесь уже есть, добавят ещё один — у детского сада (корпус 331А).
У корпусов 338А,Б. Проезд вдоль девятиэтажек и детского сада в корпусе 336А. Проезд всегда заставлен машинами.
На Березовой аллее возле двух корпусов школы №1353 (дома 7А и 9А) передвинут существующие дорожные неровности у пешеходных переходов. Это решено сделать быстрее, то 30 апреля. По нормативным требованиям они должны располагаться на расстоянии 10-15 метров от пешеходных переходов, а сейчас это расстояние не выдерживается — в одном месте меньше, а в другом больше — поэтому неровности и надо переставить.
В местном проезде у корпуса 908
Во дворе у корпуса 1401. Решение принято после обследования двора управой и автоинспекцией, неровность нужна для безопасности детей.
В проезде у корпуса 1557 — в местной проезде от улицы Андреевка со стороны корпусов 1509 и 1562. Интенсивное движение, припаркованные машины, плохой обзор при выезде из двора. Поставят две неровности.
У корпуса 1552. Здесь находится отдел социальной защиты, рядом два детских сада и две школы
При въезде и выезде из двора корпуса 1602 на улице Андреевка. Интенсивное движение, припаркованные машины, плохой обзор при выезде из двора.
В местном проезде от корпуса 1606 до корпуса 1601. Интенсивное движение транспорта. В сентябре прошлого года у 1606 машина сбила ребенка, переходившего дорогу.
У корпуса 1824. Дом очень длинный, конкретное место неизвестно. Решение принято после обследования двора управой и автоинспекцией, неровность нужна для безопасности детей. Поставят пять «лежачих полицейских».
В местном проезде у корпуса 2301. Интенсивное движение машин. Поставят три неровности — тут два дома, корпуса А и Б.
Если вы хотите, чтобы в конкретном дворе или на улице появились «лежачие полицейские», нужно обратиться в свою районную управу или в префектуру Зеленограда — например, через интернет-приемную — и написать, где и почему нужно сделать дорожную неровность для снижения скорости движения машин. Дальше управа и ГИБДД посмотрят территорию и сделают своё заключение, потом окружная комиссия по безопасности дорожного движения пример решение, учитывая мнение управы и ГИБДД.
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