16 микрорайон

При въезде и выезде из двора корпуса 1602 на улице Андреевка. Интенсивное движение, припаркованные машины, плохой обзор при выезде из двора.

В местном проезде от корпуса 1606 до корпуса 1601. Интенсивное движение транспорта. В сентябре прошлого года у 1606 машина сбила ребенка, переходившего дорогу.