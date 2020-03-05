Платная трасса М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, официально открытая еще в ноябре, до сих пор прерывается в районе Твери.

Сейчас водители съезжают на Ленинградское шоссе М-10 в районе Воскресенского и едут по нему с юга от Твери до Романово, где платная трасса М-11 продолжается уже до Санкт-Петербурга. На этом участке много населенных пунктов и светофоров. По дороге ходят большегрузы. Все это снижает скорость и ощутимо портит впечатление от проезда по платной дороге.

Строительство северного объезда Твери изначально не планировалось. Но губернатор Тверской области Игорь Руденя поднял эту проблему на встрече с Владимиром Путиным. Президент поддержал строительство скоростного объезда Твери.