Протяженность четырехполосного участка высшей категории превысит 62 км, расчетная скорость движения — 150 км/ч. В трассу вложат около полумиллиарда рублей.
Платная трасса М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, официально открытая еще в ноябре, до сих пор прерывается в районе Твери.
Сейчас водители съезжают на Ленинградское шоссе М-10 в районе Воскресенского и едут по нему с юга от Твери до Романово, где платная трасса М-11 продолжается уже до Санкт-Петербурга. На этом участке много населенных пунктов и светофоров. По дороге ходят большегрузы. Все это снижает скорость и ощутимо портит впечатление от проезда по платной дороге.
Строительство северного объезда Твери изначально не планировалось. Но губернатор Тверской области Игорь Руденя поднял эту проблему на встрече с Владимиром Путиным. Президент поддержал строительство скоростного объезда Твери.
Теперь государственная компания «Автодор» объявила конкурс на проектирование этого участка. Осталось построить четырехполосную дорогу длиной 62 километра. На ней будет 35 искусственных сооружений, среди которых 20 путепроводов, девять мостов и четыре развязки.
На проектирование «Автодор» выделил 468 миллионов рублей. По информации «Коммерсанта» проектирование закончат до 2021 года, после чего начнут строительство, хотя официальных сроков пока нет.
Кроме того, губернатор предложил сформировать техническую развязку на 314-ом километре трассы М-11, в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Это позволит увеличить туристический поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя. О ходе реализации этого проекта информации пока нет.