Директор школы 1528 прокомментировал смерть семиклассницы 02.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Семиклассница умерла в стенах школы. Перед этим она почувствовала себя плохо, её отвели в школьный медицинский кабинет и вызвали «скорую». Медики приехали быстро, но спасти девочку не удалось.

Директор школы № 1528, где произошла трагедия, Андрей Слесарев рассказал, что у девочки с рождения были проблемы со здоровьем.

«28 февраля на перемене одной из учениц 7-го класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала „скорую помощь“. Специалисты „скорой“ оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребёнка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем», — сказал он.

Родители детей, с которыми училась девочка, занималась стрельбой из лука, рассказывают, что их дети переживают сильный стресс из-за смерти школьницы.

По предварительной информации, у семиклассницы случился сердечный приступ.

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дети, медицина, общеобразовательная школа, тема - чп, смерть, происшествия, внезапная смерть, образование и обучение, слесарев андрей, ГБОУ Школа № 1528" имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова
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