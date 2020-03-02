Семиклассница умерла в стенах школы. Перед этим она почувствовала себя плохо, её отвели в школьный медицинский кабинет и вызвали «скорую». Медики приехали быстро, но спасти девочку не удалось.

Директор школы № 1528, где произошла трагедия, Андрей Слесарев рассказал, что у девочки с рождения были проблемы со здоровьем.

«28 февраля на перемене одной из учениц 7-го класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала „скорую помощь“. Специалисты „скорой“ оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребёнка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем», — сказал он.

Родители детей, с которыми училась девочка, занималась стрельбой из лука, рассказывают, что их дети переживают сильный стресс из-за смерти школьницы.

По предварительной информации, у семиклассницы случился сердечный приступ.