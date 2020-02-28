Ученица средних классов умерла в медицинском кабинете школы 28.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Девочка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась на территории одной из зеленоградских школ. Трагедия произошла днем в пятницу, 28 февраля.

На перемене 13-летняя ученица начала задыхаться и хрипеть. Её отвели в школьный медицинский кабинет и вызвали «скорую». Бригада медиков приехала очень быстро, но несмотря на их усилия, девочка умерла. По неподтверждённой информации, она страдала каким-то хроническим заболеванием, пишет «Пятый канал». Причиной смерти, по предварительным данным РЕН ТВ, могла стать острая сердечная недостаточность.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают должных лиц, сотрудников школы и выполняет другие действия для установления всех обстоятельств и причин случившегося, сообщает ведомство.

Три года назад, только 27 февраля, произошла подобная трагедия. Семнадцатилетнюю ученицу лицея в состоянии клинической смерти доставили в больницу из учебного заведения. Не приходя в сознание, девушка скончалась в реанимации.

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Метки:
дети, тема - чп, школа, происшествия
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