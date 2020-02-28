Между корпусами 1557 и 1562 и возле корпуса 1505 намечалось капитальное строительство, но после давления активистов власти отменили его в пользу благоустройства — это редкий случай. Теперь эту отмену закрепили на публичных слушаниях. Местные жители сразу предложили сажать во дворах деревья и кусты. Управа «за», но с оговорками — другие жители могут захотеть другого. При этом у местных властей нет работающего механизма выработки решений по развитию дворов, которые устраивали бы большинство людей.
Формально на прошедших слушаниях обсуждали только изменение вида разрешенного использования участков у этих домов — со строительства на благоустройство. Против этого никто не высказывался. А как конкретно благоустраивать, обсудят на следующих слушаниях или встрече в управе.
На обсуждаемой территории у 1505-го корпуса, по большому счету, пустырь — из деревьев «три росточка посажены местными жителями», сказал один из участников слушаний. Он припомнил, что несколько из ранее посаженных там немногочисленных деревьев засохли и привел в пример озеленение у соседней школы, где на такой же территории посадили 70 деревьев. Столько не нужно, но хотя бы 30-40, отметил житель. Ещё один пример: осенью прошлого года между корпусами 1542 и 1544 посадили тридцать берез и лиственниц, сто кустов сирени и дерна в рамках программы «Миллион деревьев». Можно сделать то же у корпусов 1505 и 1506.
«Это хорошее предложение, — ответил жителю глава управы района Крюково Андрей Журавлев. — Мы впоследствии будем получать обратную связь от жителей [по поводу проекта благоустройства], ваше предложение уже принято. Но может появиться группа жителей, которая, к примеру, захочет какие-то площадки». Журавлев отметил, что о масштабных работах речь не идёт — не та площадь, и у корпуса 1505 можно сделать или зону тихого отдыха, или посадить деревья и кусты. Тем более, за «Миллион деревьев» отвечает департамент природопользования. Жители могут обратиться с предложениями о конкретных местах посадок деревьев и кустов в управу, та передаст их в департамент.
Как именно управа будет получать обратную связь от жителей, чтобы на основе их предложений сделать проект благоустройства, Журавлев не уточнил. Вопросов и предложений по территории между 1557 и 1562 корпусами пока не было. Возможно, жителям уже не столь важно, сделают ли там спортплощадку, новые скамейки или посадят кусты, поскольку главную победу они уже одержали — отбили капитальную стройку в своём дворе.
Проблема нахождения компромиссного решения по вопросам развития дворов — одна из важнейших. Этот процесс никак не регламентирован, а местные власти подходят к нему формально. Часто то или иное решение может быть принято по обращению всего одного активного жителя. Тогда управа или районные депутаты, не желая выяснять мнение других групп интересов, или не желая вступать в конфликт с активистом, принимают и транслируют их требования, как «мнения жителей». А в лучшем случае принимают решение самостоятельно, исходя из своего понимания о благе жителей.
53% участников опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за сквер со скамейками во дворах, где отменили строительство. 32% считают, что ничего не надо трогать, а оставить как есть. Еще 14% - за парковку.