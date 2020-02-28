Формально на прошедших слушаниях обсуждали только изменение вида разрешенного использования участков у этих домов — со строительства на благоустройство. Против этого никто не высказывался. А как конкретно благоустраивать, обсудят на следующих слушаниях или встрече в управе.

На обсуждаемой территории у 1505-го корпуса, по большому счету, пустырь — из деревьев «три росточка посажены местными жителями», сказал один из участников слушаний. Он припомнил, что несколько из ранее посаженных там немногочисленных деревьев засохли и привел в пример озеленение у соседней школы, где на такой же территории посадили 70 деревьев. Столько не нужно, но хотя бы 30-40, отметил житель. Ещё один пример: осенью прошлого года между корпусами 1542 и 1544 посадили тридцать берез и лиственниц, сто кустов сирени и дерна в рамках программы «Миллион деревьев». Можно сделать то же у корпусов 1505 и 1506.

«Это хорошее предложение, — ответил жителю глава управы района Крюково Андрей Журавлев. — Мы впоследствии будем получать обратную связь от жителей [по поводу проекта благоустройства], ваше предложение уже принято. Но может появиться группа жителей, которая, к примеру, захочет какие-то площадки». Журавлев отметил, что о масштабных работах речь не идёт — не та площадь, и у корпуса 1505 можно сделать или зону тихого отдыха, или посадить деревья и кусты. Тем более, за «Миллион деревьев» отвечает департамент природопользования. Жители могут обратиться с предложениями о конкретных местах посадок деревьев и кустов в управу, та передаст их в департамент.