Между корпусами 1557 и 1562 и возле корпуса 1505 намечалось капитальное строительство, но власти его отменили — редкий случай. Теперь жителей приглашают обсудить формальности — надо закрепить публичными слушаниями эту отмену. А заодно — будущее благоустройство возле этих домов.

Формально на кадастровой карте участок между корпусами 1557-1562 пока еще отведен по строительство кафе, а у корпуса 1505 — центра красоты и здоровья. Надо поменять вид разрешенного использования участков. Власти предлагают такой: «Размещение скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм». Если участников публичных слушаний это устроит, то участки благоустроят. Заодно можно высказать свои предложения и замечания по этой теме.