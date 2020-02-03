Жителей 15-го микрорайона приглашают на публичные слушания, чтобы закрепить отмену стройки в их дворе 03.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Между корпусами 1557 и 1562 и возле корпуса 1505 намечалось капитальное строительство, но власти его отменили — редкий случай. Теперь жителей приглашают обсудить формальности — надо закрепить публичными слушаниями эту отмену. А заодно — будущее благоустройство возле этих домов.

Формально на кадастровой карте участок между корпусами 1557-1562 пока еще отведен по строительство кафе, а у корпуса 1505 — центра красоты и здоровья. Надо поменять вид разрешенного использования участков. Власти предлагают такой: «Размещение скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм». Если участников публичных слушаний это устроит, то участки благоустроят. Заодно можно высказать свои предложения и замечания по этой теме.

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Информационные материалы выставят в управе района Крюково (корпус 1444, кабинет 11) с 7 по 13 февраля. Можно прийти и оставить запись в журнале учёта участников слушаний. Время работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв 12:00—13:00), пятница с 8:00 до 12:00, выходные — с 10:00 до 15:00. Собрание участников слушаний — там же, в управе, 17 февраля в 19:00. После собрания в течение недели предложения и замечания принимаются по электронной почте: zelao-gradstroy@mos.ru или по адресу: Москва, 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1 ( в окружную градостроительную комиссию).

Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что на зелёном участке у дома надо устроить сквер со скамейками. 32% - что ничего трогать не надо.

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Метки:
строительство, озеленение и благоустройство, микрорайон 15, публичные слушания
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