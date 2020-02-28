Почему этой зимой в Зеленограде насчитали меньше уток и куда делся единственный чирок-свистунок? Выяснили у орнитологов 28.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградских уток пересчитали в январе в ходе ежегодной акции: на их обычном месте зимовки, незамерзающем участке реки Сходня в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами, обнаружили всего 121 кряквы — это на треть меньше, чем год назад. Куда делись зимующие в городе утки, выяснили у специалистов «Мосприроды».

Оказалось, что сокращение вызвано теплой зимой и особенностями учета. Уток традиционно считают на определенном участке Сходни, но в этом году осталось много открытых участков воды и на других зеленоградских водоемах, а также больше возможности кормовой базы, поэтому птицы равномерно распределяются по разным рекам, озёрам и прудам. В обычные морозные зимы утки концентрируются большой группой на тех участках, где не замёрзла вода и где их подкармливают люди. Если вы видели зимующих уток на других водоемах города, напишите, где именно, в комментариях.

Никуда не исчез и единственный зеленоградский чирок-свистунок, занесенный в Красную книгу Москвы, говорят в «Мосприроде». Его не видели во время подсчёта, но, как отмечают жители, постоянно наблюдающие за птицами, в другие дни — в ноябре-декабре прошлого года — он был замечен на том же участке Сходни.

Чирок-свистунок — самая мелкая утка европейской части России: до 38 см длиной, весом до 450 грамм, в 2,5—3 раза меньше, чем кряква. Узкие крылья позволяют ему взлетать практически вертикально и садиться на любой площадке, что недоступно другим уткам. Весной селезни издают своеобразный свист, благодаря которому утка и получила своё название. Зимующий чирок-свистунок — редкое явление для Москвы и Подмосковья, отмечают орнитологи. «Казалось бы, маленькая уточка должна быстрее замерзнуть, тем более что крупные кряквы нередко отнимают у чирка хлеб. Однако птица из года в год проявляет удивительную жизнестойкость» , — сообщали зеленоградские сотрудники «Мосприроды».

В этом году подсчитывать уточек в рамках Всероссийской акции «Серая шейка» сотрудникам «Мосприроды» помогали школьники из «Лаборатории ЮнЭко» Дворца творчества и другие жители города. Акция состоялась традиционно в третьи выходные января, поучаствовать в ней приглашали всех желающих, как сообщает «Мосприрода». С 11:00 до 12:30 двадцать пять зеленоградцев прогулялись вдоль реки Сходня между Малым Городским прудом и Школьным озером с блокнотами и фотоаппаратами в руках. Инициатором такого «народного» общероссийского мониторинга массовых видов водоплавающих птиц и их местообитаний является Союз охраны птиц России. Учёт птиц имеет практическое значение, его цель — узнать, какие виды пернатых зимуют на территории, собрать данные об изменении их численности и мест обитания.

Метки:
экология, птицы
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