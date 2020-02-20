Это масштабный проект в России, помогающий ребятам из многодетных семей построить карьеру в шоу-бизнесе и киноиндустрии. Конкурсанты пройдут несколько ступеней отбора. Лучшие выступят со звёздами эстрады на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Сейчас идет прием заявок на окружной этап.
- Многодетные семьи из Москвы с детьми от 3 до 18 лет включительно.
- Творческие коллективы, где не менее 70% участников являются членами многодетных семей.
- К участию допускаются, в том числе, и участники марафона прошлых лет.
- Хореография (бальный танец, классический, народный, современный эстрадный танец).
- Вокал.
- Инструментальный жанр.
- Разговорный жанр.
- Наставничество «Марафон» (для победителей марафона талантов прошлых лет в возрасте от 16 лет).
Состав исполнителей: соло, семейные коллективы (от двух человек).
Программные требования: исполнение одного вокального номера продолжительностью не более трех минут.
С 25 февраля по 29 марта пройдёт начальный этап соревнований. Он будет проводиться в каждом округе Москвы. Результаты жюри определяют сразу после выступлений. Прием заявок на участие в окружном этапе заканчивается за сутки до проведения смотра в каждом округе.
Для победителей первого этапа с 6 по 12 апреля организуются мастер-классы в формате общения с представителями отечественного шоу-бизнеса, деятелями культуры и искусства. Также участникам предстоит заниматься с педагогами, создавая собственный концертный номер для гала-концерта марафона.
Третий этап — гала-концерт. По итогам гала-концерта будут отобраны артисты для участия в концерте ко Дню матери, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 18 ноября.
Регистрация на окружные отборочные кастинги идёт на сайте марафона marafon.oms.msk.ru.
В этом году проекту исполняется шесть лет. Он уже помог тысяче детей и подростков подняться на главную сцену страны.
Десятки прошедших через марафон ребят поступили в лучшие театральные, музыкальные и другие профильные заведения и коллективы России.
Участники конкурса создали собственные творческие группы. «Хор многодетных семей» регулярно выступает на крупных площадках страны. Команда КВН «Чудо-дети» вышла в полуфинал всероссийской юниор-лиги КВН.
Организаторы марафона: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы», автономная некоммерческая организация «Чудо детство».