Порядок конкурса

С 25 февраля по 29 марта пройдёт начальный этап соревнований. Он будет проводиться в каждом округе Москвы. Результаты жюри определяют сразу после выступлений. Прием заявок на участие в окружном этапе заканчивается за сутки до проведения смотра в каждом округе.

Для победителей первого этапа с 6 по 12 апреля организуются мастер-классы в формате общения с представителями отечественного шоу-бизнеса, деятелями культуры и искусства. Также участникам предстоит заниматься с педагогами, создавая собственный концертный номер для гала-концерта марафона.

Третий этап — гала-концерт. По итогам гала-концерта будут отобраны артисты для участия в концерте ко Дню матери, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 18 ноября.

Регистрация на окружные отборочные кастинги идёт на сайте марафона marafon.oms.msk.ru.