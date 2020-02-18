Школы продолжают отправлять детей учиться на дому из-за ОРВИ и гриппа. Но эпидемии в Зеленограде нет 18.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские школы продолжают закрывать на карантин классы и дошкольные группы. В некоторых началась уже «вторая волна» карантинов, явление редкое, но тут школы сами вольны принимать решения — исходя из уровня заболеваемости детей.

Вместе с тем, 19 февраля во многих школах начнутся каникулы по модульной системе (5 недель учёбы, неделя каникул), и это тоже должно притормозить распространение сезонных вирусов ОРВИ и гриппа. В зеленоградском Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация с заболеваемостью в городе в целом спокойная.

Подъём заболеваемости ожидаемо продолжается, сообщили «Зеленоград.ру» в ведомстве, но показатели не превышают эпидемиологического порога — как в целом, так и отдельно среди детей. Доля гриппа составляет 0,05% в структуре ОРВИ, и эта доля тоже подрастает — при этом превалирует вирус гриппа А(H1N1).

  • О новом карантине для 5-7 классов с 16 февраля объявили школы 853 и 854. В школе 853 разные классы, от начальных до старших, были закрыты или закрыты на карантин сейчас — до 24 февраля.
  • В школе 609 на карантин были закрыты некоторые начальные классы на прошлой неделе, в ряде дошкольных групп он введён до 19 февраля.
  • В школе 718, судя по сведениям с её сайта, на карантин отправили лишь один первый класс — до 19 февраля.
  • В школе 1353 разные классы с 3-х до 8-х были или остаются на карантине до 23 февраля.
  • В школе 852 средние классы тоже закрывали до 7 февраля, а сейчас на карантине дошкольные группы и 11-е классы.

Во многих школах карантин уже закончился:

  • В школе 618 вся «началка» не училась с 4 по 11 февраля, а 5-7 классы с 3 по 9 февраля.
  • В школе 719 карантин для начальной школы и 5-7 классов был объявлен до 7 февраля.
  • В школе 1150 общий карантин для 1-7 классов был объявлен до 9 февраля, в школах 1151 и 2045 он тоже закончился к этому сроку — о повторных карантинах не сообщается.
  • В школах 842, 1194, 1528, 1557 разные классы были закрыты на карантин до 16-18 февраля.

Зачастую на школьных сайтах официальные объявления о карантинах появлялись уже во время или даже в конце самих карантинов — поначалу родителей предупреждали через чаты классов, а теперь опубликованы подробные таблицы со сроками. Возможно, текущие данные также неполны, ситуация постоянно меняется.

Руководители образовательных организаций принимают решения о приостановлении учебно-воспитательного процесса полностью или в отдельных классах/группах, если 20% и более детей отсутствуют по причине гриппа и ОРВИ, пояснили в зеленоградском Роспотребнадзоре со ссылкой на СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Специалисты считают, что «разобщения коллективов позволяет прервать пути распространения инфекции и удерживать заболеваемость на социально-приемлемом уровне».

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«Это абсолютно стандартная ситуация для этого времени года, и поводов для беспокойства нет. Мы заботимся о здоровье и безопасности детей, поэтому для нас важно предотвратить распространение простудных заболеваний. Организованно электронное обучение. Все задания по предметам будут опубликованы в электронном дневнике», — сообщают школы и предлагают родителям телефоны для уточнения информации.

В электронных дневниках учителя пишут темы уроков и предлагают детям изучить их по учебнику, видеоурокам или презентациям, а затем выполнить задания в объёме классной и домашней работы. Нагрузка большая, рассказывают некоторые родители, дистанционная учёба вовсе не похожа на дополнительные каникулы — «Уж лучше бы учились в классе». Интерфейс сервиса «Московская электронная школа» (МЭШ) довольно сырой. Самостоятельно разобраться, как выполнять задания на дому и как отчитываться учителю, оказывается сложно.

А Роспотребнадзор напоминает о профилактике и советует сочетать вакцинацию против гриппа с другими мерами: сократить пребывание в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте; ограничить контакты с людьми, имеющими признаки заболевания, особенно чихающими и кашляющими; регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта; обрабатывать телефоны и клавиатуру дезинфицирующими салфетками; регулярно проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении; вести здоровый образ жизни с полноценным сном, сбалансированным питанием и регулярными занятиями физкультурой.

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Метки:
медицина, общеобразовательная школа, грипп, орви, эпидемия, карантин
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