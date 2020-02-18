Зеленоградские школы продолжают закрывать на карантин классы и дошкольные группы. В некоторых началась уже «вторая волна» карантинов, явление редкое, но тут школы сами вольны принимать решения — исходя из уровня заболеваемости детей.

Вместе с тем, 19 февраля во многих школах начнутся каникулы по модульной системе (5 недель учёбы, неделя каникул), и это тоже должно притормозить распространение сезонных вирусов ОРВИ и гриппа. В зеленоградском Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация с заболеваемостью в городе в целом спокойная.

Подъём заболеваемости ожидаемо продолжается, сообщили «Зеленоград.ру» в ведомстве, но показатели не превышают эпидемиологического порога — как в целом, так и отдельно среди детей. Доля гриппа составляет 0,05% в структуре ОРВИ, и эта доля тоже подрастает — при этом превалирует вирус гриппа А(H1N1).

О новом карантине для 5-7 классов с 16 февраля объявили школы 853 и 854. В школе 853 разные классы, от начальных до старших, были закрыты или закрыты на карантин сейчас — до 24 февраля.

В школе 609 на карантин были закрыты некоторые начальные классы на прошлой неделе, в ряде дошкольных групп он введён до 19 февраля.

В школе 718, судя по сведениям с её сайта, на карантин отправили лишь один первый класс — до 19 февраля.

В школе 1353 разные классы с 3-х до 8-х были или остаются на карантине до 23 февраля.

В школе 852 средние классы тоже закрывали до 7 февраля, а сейчас на карантине дошкольные группы и 11-е классы.

Во многих школах карантин уже закончился:

В школе 618 вся «началка» не училась с 4 по 11 февраля, а 5-7 классы с 3 по 9 февраля.

В школе 719 карантин для начальной школы и 5-7 классов был объявлен до 7 февраля.

В школе 1150 общий карантин для 1-7 классов был объявлен до 9 февраля, в школах 1151 и 2045 он тоже закончился к этому сроку — о повторных карантинах не сообщается.

В школах 842, 1194, 1528, 1557 разные классы были закрыты на карантин до 16-18 февраля.

Зачастую на школьных сайтах официальные объявления о карантинах появлялись уже во время или даже в конце самих карантинов — поначалу родителей предупреждали через чаты классов, а теперь опубликованы подробные таблицы со сроками. Возможно, текущие данные также неполны, ситуация постоянно меняется.

Руководители образовательных организаций принимают решения о приостановлении учебно-воспитательного процесса полностью или в отдельных классах/группах, если 20% и более детей отсутствуют по причине гриппа и ОРВИ, пояснили в зеленоградском Роспотребнадзоре со ссылкой на СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Специалисты считают, что «разобщения коллективов позволяет прервать пути распространения инфекции и удерживать заболеваемость на социально-приемлемом уровне».