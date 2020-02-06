Дротик с усыпляющим веществом попал в человека во время рейда по отлову бродячих животных. Раненый мужчина попал в реанимацию и не помнит, что происходило между этими двумя событиями: вот он возле своей бытовки, а вот — уже в больнице «с отравлением неизвестным веществом».

Бахром (так зовут 34-летнего пострадавшего) трудится разнорабочим на базе по приему металлолома на Заводской улице. Живёт там же в бытовке-контейнере. На территории базы рядом с жилищем Бахрома обитали два бродячих пса. Одному из них недавно сильно повредили заднюю правую лапу (похоже, попал под машину), он передвигается практически на трёх конечностях. Бахром присматривал за дворнягами, подкармливал их. Да и не только он. Это делали и другие сотрудники, и местные жители.

По рассказам сотрудников базы, собаки неагрессивные и на людей никогда не нападали. Но одна стала периодически убегать с территории, устроив подкоп под забором. Видимо, кому-то из местных жителей не понравилось соседство с бродячим псом, и на днях по их заявлению в промзону приехали ловцы животных, пишет «МК».

Если собаки и лаяли на кого-то, то только потому, что люди их провоцировали: пугали хлопушками или ещё как-то, бросали в них камни, рассказывает Бахром. Случись что, дворняги бежали к его контейнеру.

Так вышло и в тот день, когда на базу приехали двое собаколовов. «Мы просили оставить хотя бы одну собачку, но ловцы сказали, что им поступило указание забрать всех животных», — цитирует МК сотрудника металлоприёмки. Одного пса поймали быстро, второй успел прибежать к Бахрому. Рабочий хотел придержать собаку за ошейник, и в этот момент сотрудник службы выпустил дротик с усыпляющим веществом, целясь в собаку, но промахнулся.

Дротик попал в безымянный палец правой руки Бахрома. Мужчина поинтересовался у стрелков, что с ним теперь будет. Те заверили, что ему станет лучше через полчаса, после чего покинули территорию базы. «Скорую» вызывать не стали. А через час коллега нашёл его лежащим без сознания на кровати в бытовке, рассказывает РЕН-ТВ.