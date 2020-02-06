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Ловцы бездомных собак подстрелили человека на Заводской улице. Он подкармливал пса, и тот прибежал к нему во время отлова 06.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Дротик с усыпляющим веществом попал в человека во время рейда по отлову бродячих животных. Раненый мужчина попал в реанимацию и не помнит, что происходило между этими двумя событиями: вот он возле своей бытовки, а вот — уже в больнице «с отравлением неизвестным веществом».

Бахром (так зовут 34-летнего пострадавшего) трудится разнорабочим на базе по приему металлолома на Заводской улице. Живёт там же в бытовке-контейнере. На территории базы рядом с жилищем Бахрома обитали два бродячих пса. Одному из них недавно сильно повредили заднюю правую лапу (похоже, попал под машину), он передвигается практически на трёх конечностях. Бахром присматривал за дворнягами, подкармливал их. Да и не только он. Это делали и другие сотрудники, и местные жители.

По рассказам сотрудников базы, собаки неагрессивные и на людей никогда не нападали. Но одна стала периодически убегать с территории, устроив подкоп под забором. Видимо, кому-то из местных жителей не понравилось соседство с бродячим псом, и на днях по их заявлению в промзону приехали ловцы животных, пишет «МК».

Если собаки и лаяли на кого-то, то только потому, что люди их провоцировали: пугали хлопушками или ещё как-то, бросали в них камни, рассказывает Бахром. Случись что, дворняги бежали к его контейнеру.

Так вышло и в тот день, когда на базу приехали двое собаколовов. «Мы просили оставить хотя бы одну собачку, но ловцы сказали, что им поступило указание забрать всех животных», — цитирует МК сотрудника металлоприёмки. Одного пса поймали быстро, второй успел прибежать к Бахрому. Рабочий хотел придержать собаку за ошейник, и в этот момент сотрудник службы выпустил дротик с усыпляющим веществом, целясь в собаку, но промахнулся.

Дротик попал в безымянный палец правой руки Бахрома. Мужчина поинтересовался у стрелков, что с ним теперь будет. Те заверили, что ему станет лучше через полчаса, после чего покинули территорию базы. «Скорую» вызывать не стали. А через час коллега нашёл его лежащим без сознания на кровати в бытовке, рассказывает РЕН-ТВ.

Бахром не помнит, как после ранения дошёл до бытовки, как оказался в реанимации, кто его туда отвёз и что было до того, как он очнулся в больничной палате. Практически сутки он не понимал, что с ним происходит.

Бахрома уже выписали из больницы, но почему препарат из дротика оказал на взрослого здорового мужчину такой тяжелый эффект, там не выясняли.

«МК» приводит версию представителя фирмы, оказывающей услуги по отлову бездомных животных: «Мы используем ветеринарный коктейль из снотворного в комбинации с обездвиживающим препаратом. Эти вещества широко используются в лечебницах в качестве наркоза для проведения операций. После введения животное приходит в себя в период от получаса до полутора (в зависимости от веса). С учетом краткосрочности и слабой токсичности медикаментов непонятно, как взрослый мужчина мог попасть в реанимацию. Возможно, такой эффект дало сочетание каких-то веществ, принятых пострадавшим, и снотворного».

До этого, сообщает РЕН-ТВ, один из ловцов говорил, что Бахром якобы случайно укололся дротиком с усыпляющим веществом.

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А что говорит закон о таком способе отлова?

Временно усыплять животное для отлова и дальнейшей транспортировки — можно, для умерщвления во время отлова, транспортировки и после этого — нет.

С января 2020 года вступила в силу статья 18 закона «Об ответственном обращении с животными». Она запрещает при отлове использовать вещества и лекарственные средства, приводящие к гибели животных. Также она обязует ловцов вести видеосъемку процесса отлова и «бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти».

По федеральному закону и по действующему «Регламенту на работы по отлову» города Москвы от 2014 года, пойманных животных ловцы должны доставить в приют или (по показаниям) в ветеринарную клинику. В регламенте также описаны способы законного гуманного отлова, в том числе с помощью временно усыпляющих дротиков.

Животных стерилизуют и через 15 дней могут выпустить в естественную среду обитания, если они не проявляют немотивированной агрессии к людям и другим животным. Процесс выпуска тоже должны записывать на видео.

Регламент допускает эвтаназию нежизнеспособных животных, испытывающих невыносимые страдания. Но, по документу, такое решение должна принимать комиссия в составе представителя администрации управляющей организации приюта, ветеринарного врача и представителя общественной зоозащитной организации (волонтера).

Эвтаназия животных, нанесших укусы людям и подозреваемых в заболевании бешенством, регламентом запрещена. Ловцы могут лишь ввести наркоз животному во время транспортировки до клиники, чтобы облегчить страдания животного на время пути.

Агрессивные и другие животные, «которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания», после стерилизации должны оставаться в приюте до тех пор, пока им не найдут новых владельцев, или до наступления естественной смерти, говорится в федеральном законе.

Тем не менее в интернете можно встретить рекламу организаций, оказывающих услуги по отлову и дальнейшему устройству пойманных животных, которые открытым текстом пишут: «неизлечимо больные животные и животные с агрессией, не поддающейся коррекции, подвергаются эвтаназии». Такой текст означает, что организация работает без необходимой аккредитации и её деятельность противозаконна.

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Метки:
тема - чп, происшествия, бродячие животные, собаки
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Ван Барин
8 часов назад
"По рассказам сотрудников базы, собаки неагрессивные и на людей никогда не нападали."
да-да... "и вы рассказывайте"

На велосипеде мимо таких заведений проехать страшно. Велосипед - это что, тоже провокация?

Как-то странно специально приезжать туда подразнить собак, бросать камни и хлопушки. Может поменяли местами причину и следствие?
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