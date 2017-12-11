На окраинах Зеленограда обитают агрессивные своры собак. Они не просто лают и рычат, а нападают на людей — например, искусали ногу жительнице 23 микрорайона. Собаки бегали вдоль Кутузовского шоссе, Георгиевского проспекта, по бульвару внутри микрорайона. Потом эти или уже другие собаки объявились у детского сада, в таком же агрессивном состоянии. Женщина дважды жаловалась на них в префектуру. В тот же момент собаку, заболевшую бешенством, нашли в деревне Лигачёво, расположенной менее чем в трех километрах от Зеленограда. Был объявлен карантин, в зону которого попали Брёхово, Рузино, Баранцево, Андреевка, Голубое, Жилино и Алабушево.

Отловом бродячих животных занимается сейчас государственное учреждение «Доринвест», заявки им присылают районные управы. Заявки составляются по обращениям жителей. На место, указанное в этом документе, приезжает бригада ловцов и вместе с сотрудником управы ловит уличных собак. Если на этом конкретном месте животного нет, ловец должен обследовать прилегающую территорию, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе департаменте жилищно-коммунального хозяйства. На вопрос, какова её площадь — заходит ли ловец в ближайший двор или, скажем, обследует территорию в радиусе 500 метров, — не ответили. Из двадцати пойманных в районе Крюково этой осенью собак восемь отловили в 23 микрорайоне.

«При выявлении животного, подозрительного по заболеванию или подозреваемого в заражении бешенством, заявка выполняется в течение семи часов», отметили в департаменте. Как быстро реагируют на заявку с «неподозрительным по заболеванию», а просто агрессивным животным, сказать затруднились. При этом отлов уличных животных не может проводиться в присутствии детей и в местах массового скопления людей. Также нельзя ловить и увозить собак, привязанных в общественных местах — у магазинов, организаций, предприятий. Эти правила можно нарушить, если животное явно больное.



Вторая причина, почему не удается отловить агрессивных собак, проста — они перемещаются или «мигрируют», как выражаются чиновники. В регламенте по отлову бродячих животных подробно прописан сам процесс, стерилизация животного, условия содержания в приюте — но нет никаких инструкций по поводу поиска собак. В заявке указывается адрес — допустим «у корпуса 1001, Школьное озеро, на территории автогородка», — но это не значит, что собаки будут там сидеть и ждать, пока за ними приедут. Но и далеко не убегут, если их прикармливают в конкретном месте. Как это произошло, например, у зеленоградского военкомата. Миски с кормом стояли прямо у входа в здание. В ответ на жалобу префектура ответила, что с сотрудниками военкомата проведена разъяснительная беседа. Про отлов ничего не ответили.

Так, не удалось поймать свору собак на Восточной промзоне, у автошколы: бригада ловцов приезжала дважды и не нашла животных. То же произошло с собакой у корпуса 1212. Она жила там больше года и покусала нескольких людей. Но к моменту приезда ловцов и сотрудников управы куда-то делась. Аналогичные истории были в этом году с агрессивными бездомными собаками в Южной промзоне у «Ангстрема», у корпуса 1001, на Заводской улицы.

И совсем уж страшный случай произошел в Северной промзоне, возле складов «Зеленоградстроя». 1 января свора собак набросилась на женщину, повалила её и сильно искусала. Собаки потащили женщину, но проезжавшие мимо полицейские остановились, отогнали собак и вызвали «скорую». Сообщение об этом появилось на сайте префектуры 8 января, управа отправила заявку «Доринвесту». Ловцы приехали 17 января и, конечно же, собак на этом месте не застали. «Собаки мигрируют на территории Северной промзоны», объяснили в управе района Матушкино.

«Доринвест» занимается не только отловом, но и передачей бездомных животных в городские приюты — зеленоградский на Фирсановском шоссе и «Зоорассвет» в Вешняках. Когда приюты переполнены, государственные органы могут просто тянуть с отловом — животных-то некуда девать, рассказала Zelenograd.ru волонтер из Северо-Западного округа Москвы, пытавшаяся устроить бездомных собак в приют. Пока она ждала реакции на свои заявки, два щенка погибли. А когда ловцы все-таки приехали, не смогли поймать собак — на них не подействовало снотворное. Чтобы обездвижить животное, ловцы применяют инъекционный шприц, выпускаемый из пневмотрубки, или инъекционный дротик.

Раньше отловленных в Зеленограде животных отправляли в приюты БАНО «Эко», работавшие в Вешняках и Печатниках. В прошлом году волонтеры, опекающие животных, вместе с ветеринарами нашли на территории приюта в Вешняках более сорока трупов собак и кошек. После скандала приют закрыли.

Зеленоградский приют отдает животных в добрые руки, а также ждет волонтеров, готовых помочь в их содержании и реабилитации. Адрес: Фирсановское шоссе, проезд 5500 (остановка «Автобусный парк» автобусов №1 и 2). телефон 8(909)918-59-24. При себе нужно иметь паспорт.