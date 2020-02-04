Хоровой коллектив «Дикое Поле» выступил в Польше на фестивале народной песни. И даже спели колядки на польском (видео) 04.02.2020 ZELENOGRAD.RU

В польском городе Тересполь в конце января проходил международный фестиваль восточнославянских колядок. В фестивале приняли участие 22 коллектива, а нашу страну представили два ансамбля, один из которых — зеленоградский этно-клуб «Дикое Поле» под управлением Ивана и Валентины Деревянко.

«Дикое Поле» занимается традициями северного Подмосковья. Народное творчество земель на север от Москвы — в том числе Ярославской, Владимирской, Костромской областей, практически утрачено в наше время. Зеленоградский коллектив собирает и восстановливает не только песни, но и обычаи, обряды, костюмы.

Сейчас в ансамбле около 25 человек. Пятеро из них — это основной состав, профессиональный. Однако этно-клуб охотно принимает к себе и новичков. Всех желающих обучают пению с азов.

Организаторы клуба считают, что петь может только счастливый человек, в жизни которого есть место и работе, и семье, и творчеству. Потому много в хоре ребятишек, пришедших заниматься пением вместе с мамами. Они участвуют в выступлениях наравне со взрослыми артистами.

Вот и на фестиваль в Польшу хор приехал вместе с детьми разных возрастов, большой дружной семьёй энтузиастов народной песни. Привёз программу русских колядок, яркое костюмированное представление с играми, плясками и ростовой куклой собственного изготовления — фигурой козы, которую водили дети.

Отдельным эффектным номером стал фрагмент колядки на польском языке. Его готовили как сюрприз для местных зрителей. Зал встретил пение аплодисментами.

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Метки:
Деревянко Валентина, хор, Культурный центр (ДК) "Зеленоград", Дикое поле
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Хоровой коллектив «Дикое Поле» выступил в Польше на фестивале народной песни. И даже спели колядки на польском (видео) Новости
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