Сейчас в ансамбле около 25 человек. Пятеро из них — это основной состав, профессиональный. Однако этно-клуб охотно принимает к себе и новичков. Всех желающих обучают пению с азов.

Организаторы клуба считают, что петь может только счастливый человек, в жизни которого есть место и работе, и семье, и творчеству. Потому много в хоре ребятишек, пришедших заниматься пением вместе с мамами. Они участвуют в выступлениях наравне со взрослыми артистами.