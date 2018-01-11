13 января в 18:00 в ДК «Зеленоград» пройдет театрализованное представление этно-клуба «Дикое поле» под названием «Ходит Илья на Василья». Гостей ждут колядки, песни и хороводы, игры и загадки, вечерочные припевки и хорошее настроение. Вход свободный.
«Все люди, которые у меня занимаются, это продолжение моей семьи» — руководитель этно-клуба Валентина Деревянко рассказала, как пение помогает стать счастливым, как связан «тазик оливье» с традициями встречи старого Нового года, и о том, как судьба привела ее к народным песням.
— Мне кажется, все люди должны петь. Многие думают, что они не могут, или у них нет голоса, но такого не бывает практически никогда. Пение очень многое раскрывает в человеке. Я думаю, сейчас есть глобальная проблема — человек теряет свои внутренние ориентиры, и, несмотря на активные поиски, не может найти успокоения и счастья.
Пение это психологический процесс — человек может петь, только когда ему комфортно и спокойно. Тогда у него снимается мышечный зажим, и он может на выдохе свободно петь. Когда он занимается по нашей методике, то начинает потихоньку преображаться — понимать, что жизнь прекрасна, и в ней есть место и для работы, и для семьи, и для себя, и для пения. Это глубинный процесс. Человек для себя открывает новую область жизни, которую раньше не знал. Для меня каждый раз это маленькое чудо.
Я всегда про себя знала, что буду музыкантом. В детстве занималась в музыкальной школе на фортепиано, и мои родители очень хотели, чтобы я была пианисткой. Занималась по шесть, по девять часов в день. Но когда поехала поступать в музыкальное училище в Красноярск, за день до экзаменов проткнула руку. Утром рука распухла, я была вся в слезах — как же так, столько лет готовилась, все ждали, что я стану пианисткой.
Но без экзаменов меня не могли взять, поэтому мне предложили идти на «народный хор». Сейчас я понимаю, что это, наверное, была судьба, потому что я была счастлива — было очень интересно учиться. Люди там умели петь, плясать, общаться и разговаривать. Пианисты вставали в шесть утра и занимались до позднего вечера. Нам, в отличие от них, жилось очень весело.
После училища я поступила в институт, там же, в Красноярске. На тот момент мои родители переезжали в Москву, и я перешла в Гнесинскую академию, где познакомилась со своим будущим мужем Иваном, зеленоградцем. После окончания академии у нас родилась дочь Марфа. Ей сейчас 15 лет. Столько же лет нашему ансамблю. Первый состав был из четырех человек. Мы начинали в восьмом районе в «Творческом лицее», предоставили прекрасное помещение, а позже пригласили работать в ДК «Зеленоград».
Сейчас в коллективе 25 человек. Пять из них – это основной состав, профессиональный, с которым мы ездим на международные фестивали. А остальная группа открыта для всех – мы занимаемся с людьми без какого-то уровня подготовки. Это как правило, многодетные мамы (у меня самой тоже трое детей) и беременные женщины. Дети всегда занимаются с нами, тоже поют. Все люди, которые у меня занимаются, это продолжение моей семьи – мы вместе встречаем все праздники и активно выступаем.
Наш этно-клуб занимается традициями Северного Подмосковья. Это и песни, и обычаи, и обряды. Сами шьем костюмы — косоклинные и круглые сарафаны. Но в основном это песни — очень сложные песни земель на север от Москвы, это касается и Ярославской, Владимирской, Костромской областей.
В Москве никто не занимается этим направлением. Во время учебы в Гнесинке мы собрали очень большой песенный материал, в том числе, во время этнографических экспедиций. Иван очень много работал в архивах лаборатории народной музыки. Записать песенный материал, съездив к бабушкам, сегодня уже нельзя. То, что поется сейчас – это уже поздний слой фольклора, который не представляет большой ценности.
Фольклор сейчас сохранился в городе, такой парадокс. А в деревне все хотят быть городскими, современными. В городе, наоборот, большой интерес к деревенской культуре.
В этом году мы решили сделать большой концерт и приурочили его к Старому Новому году. Он как раз попадает на субботу 13 января. Концерт называется «Ходит Илья на Василья».
Хочется рассказать об истории. Раньше календарный цикл был грамотно построен — было время гулять, было время работать, определенный ритм. Рождество отмечалось долго. Ему предшествовал пост, который налагал определенные запреты, в это время не приветствовалось хождение по гостям. Поощрялась домашняя работа — женщины пряли и вышивали, мужчины плели лапти.
После окончания поста шло большое празднование — Святки. Оно проходило с 7 по 19 января, и включало в себя две недели. Заканчивался пост, начиналось разговение, начинались праздники, все ходили колядовать вплоть до старого Нового года — проходила ровно неделя до 13 числа. Эта неделя называлась Святые вечера.
Старый Новый год называется Васильев вечер, потому что по церковному календарю в этот день празднуется память святителя Василия Великого, который составлял рождественскую службу вместе с Иоанном Златоустом. В народном сознании происходит интересная трансформация — и народные, и церковные предания, все гармонично сплетается. В этот вечер существовала традиция — накрывался большой стол: готовилось много блюд, чтобы стол буквально ломился. Считалось, что если ты в этот день наешься до отвала, то целый год будешь сыт. Это дошло и до наших времен, но большинство уже не знает, откуда пришел обычай накрывать богатый стол и зачем делать «тазик оливье», который потом едят еще три дня. Впрочем, сейчас в течение года мы имеем возможность есть так, как мы хотим, и поэтому потихоньку это отмирает.
Мы всех приглашаем на наш концерт. Будем петь колядки, принимать гостей, водить хороводы. Ждем всех с детьми, родными и близкими продлить время праздника, пока у нас есть такая возможность. Кроме нас, выступят приглашенные коллективы- группа «Дара», ансамбль «Калинушка» и Ирина Калитина.
Марина Федякова
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