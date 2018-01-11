— Мне кажется, все люди должны петь. Многие думают, что они не могут, или у них нет голоса, но такого не бывает практически никогда. Пение очень многое раскрывает в человеке. Я думаю, сейчас есть глобальная проблема — человек теряет свои внутренние ориентиры, и, несмотря на активные поиски, не может найти успокоения и счастья.

Пение это психологический процесс — человек может петь, только когда ему комфортно и спокойно. Тогда у него снимается мышечный зажим, и он может на выдохе свободно петь. Когда он занимается по нашей методике, то начинает потихоньку преображаться — понимать, что жизнь прекрасна, и в ней есть место и для работы, и для семьи, и для себя, и для пения. Это глубинный процесс. Человек для себя открывает новую область жизни, которую раньше не знал. Для меня каждый раз это маленькое чудо.