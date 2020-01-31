На площади Юности снова откроют прокат «спортивного инвентаря». На самом деле там механические пони и детские электромобили 31.01.2020 ZELENOGRAD.RU

На площади Юности рядом с кинотеатром «Электрон» стоит закрытая торговая палатка. Два года назад её сдали в аренду под прокат спортивного инвентаря. Киоск так и остался закрытым, а выигравший конкурс предприниматель выставил на площади детские электромашинки, веломобили, гироскутеры и механические пони — по 200 рублей за десять минут.

По условиям аукциона для проката предоставляется типовой торговый киоск площадью шесть квадратных метров. Цена аренды — вернее, ежемесячный платеж за право торговать — 25 тысяч рублей, договор заключается на пять лет. В самом киоске крупный спортинвентарь, естественно, не поместится, а на улице, что любопытно, ничего складировать нельзя — это было одним из условий конкурса. Но предприниматель сделал именно это — разместил детский транспорт (вероятно, это и есть спортивный инвентарь) напротив кинотеатра «Электрон». Кататься можно было практически по всей площади Юности. Конечно, дети хотят кататься — и не десять минут, а больше.

Предприниматель Андрей Зайцев, который в итоге организовал прокат, объяснял, что его цель «создать комфортную спортивную и развлекательную среду в самом центре города» и отмечал, что его прокат «по адекватным и приемлемым ценам».

В городской администрации уже перестали делать вид, что на площади Юности кому-то нужен прокат именно спортивного инвентаря (с учетом того, что прокат коньков уже есть) и расширили назначение киоска. Теперь его официальная специализация — «прокат спортивного и игрового инвентаря».

«После того, как мы увидели, что площадь Юности пользуется большим спросом, и желая занимать жителей круглый год, подумали, что будет уместно поставить киоск, который будет сдавать в аренду игровое прокатное оборудование, — пояснил позицию властей зампрефекта Дмитрий Лавров.

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