Типовая палатка с прокатом спортинвентаря появится к лету между кинотеатром «Электрон» и улицей Николая Злобина.



В прошлом году, перед реконструкцией площади Юности, об открытии проката спортинвентаря депутатов района Матушкино попросил предприниматель Александр Михайлов. Депутаты ходатайствовали за него, глава управы обещал рассмотреть просьбу. Торги на аренду павильона с прокатом в этом году выиграл другой предприниматель. Что именно он предложит — на его усмотрение, но это должен быть спортивный инвентарь, сообщили Zelenograd.ru в префектуре.



Под прокат поставят типовой торговый павильон площадью 6 квадратных метров. Цена аренды — вернее, ежемесячный платеж за право торговать — 25 тысяч рублей, договор заключается на пять лет. Шестиметровая палатка явно не подходит для проката велосипедов или веломобилей — их придется складировать рядом на улице. У предпринимателей, занимающихся прокатом веломобилей, были планы на площадь Юности, но условия торгов не устроили. «Это как газетный киоск, техника туда не поместится, а выставлять ее рядом, по условиям, нельзя», пояснил один из них.

Напишите в комментариях, прокат какого спортивного инвентаря нужен на площади Юности, и нужен ли он вообще.