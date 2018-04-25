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На площади Юности откроют прокат спортивного инвентаря 25.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Типовая палатка с прокатом спортинвентаря появится к лету между кинотеатром «Электрон» и улицей Николая Злобина.

В прошлом году, перед реконструкцией площади Юности, об открытии проката спортинвентаря депутатов района Матушкино попросил предприниматель Александр Михайлов. Депутаты ходатайствовали за него, глава управы обещал рассмотреть просьбу. Торги на аренду павильона с прокатом в этом году выиграл другой предприниматель. Что именно он предложит — на его усмотрение, но это должен быть спортивный инвентарь, сообщили Zelenograd.ru в префектуре.

Под прокат поставят типовой торговый павильон площадью 6 квадратных метров. Цена аренды — вернее, ежемесячный платеж за право торговать — 25 тысяч рублей, договор заключается на пять лет. Шестиметровая палатка явно не подходит для проката велосипедов или веломобилей — их придется складировать рядом на улице. У предпринимателей, занимающихся прокатом веломобилей, были планы на площадь Юности, но условия торгов не устроили. «Это как газетный киоск, техника туда не поместится, а выставлять ее рядом, по условиям, нельзя», пояснил один из них.

Напишите в комментариях, прокат какого спортивного инвентаря нужен на площади Юности, и нужен ли он вообще.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 20:58
Пусть лучше на площади Юности летом организуют прокат коньков,лыж,ну и конечно сноубордов. Вот будет весело! Там на плешке будет много людей которые будут приходить туда просто поржать.
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