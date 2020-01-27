На территории РТС-3 на Сосновой аллее — напротив «Водоканала» — надо построить новое здание по требованиям безопасности и антитеррористической защищённости. Расширение территории выносится на публичное обсуждение. Из-за тех же требований в позапрошлом году спилили деревья возле РТС на Панфиловском проспекте — правда, без обсуждения с жителями.

Районная тепловая станция — это объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2012 году вышло постановление правительства РФ №458, которое значительно ужесточило требования к содержанию ограждений и охранных зон ТЭК. С 2016 года безопасность объектов энергетики контролирует «Росгвардия», которая требует, чтобы здание РТС удовлетворяло требованием по безопасности.

Для этого предлагается дополнить вид разрешенного использования участка, на котором стоит РТС пунктом «размещение объектов капитального строительства». Скорее всего речь идёт о строительстве новой проходной, сказали «Зеленоград.ру» в окружной администрации.

Всё это будет обсуждаться на публичных слушаниях в управе Савёлки. Они нужны, потому что необходимо внести изменения в правила застройки и землепользования. В фойе и на сайте управы размещены информационные материалы, а собрание участников слушаний состоится 3 февраля в 19:00 там же, в управе (корпус 311).