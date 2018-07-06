Деревья спилили как со стороны улицы, так и со стороны котельной РТС-1. Как выяснилось, новые правила антитеррористической защиты предписывают убрать деревья от стен тепловых станций. «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» были утверждены правительством РФ в 2012 году, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе «ТСК Мосэнерго». Деревья были вырублены в охраняемой зоне РТС-1 в соответствии с пунктом 97 Правил.

Документ содержит понятие «зона (полоса) отторжения», в упомянутом пункте говорится: «К внешней и внутренней сторонам ограждений зоны отторжения не должны примыкать здания, сооружения, пристройки, площадки для складирования оборудования и материалов, лесонасаждения». Компенсации, то есть посадки деревьев взамен вырубленных, в данном случае не положено. Вырубке деревьев предшествовала прошлогодняя еще проверка безопасности и антитеррористической защищенности зеленоградской РТС-1. которую проводили местный отдел ФСБ, прокуратура и специальный отдел Росгвардии.



Постановление правительства РФ №458 значительно ужесточило требования к содержанию ограждений и охранных зон объектов топливно-энергетического комплекса, отметили в «Мосэнерго». Росгвардия начала контролировать безопасность топливно-энергетических объектов с 2016 года.