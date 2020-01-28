Инфостойки установлены на 2 и 3-й платформах, под Крюковской эстакадой, и при входе на 2-ю платформу возле подземного перехода. Это серединные (островные) платформы на станции. Пассажиры могут узнать расписание движения электричек, включая задержки или отмены поездов, общую информацию — ответы на частые вопросы, телефоны для обратной связи, правила проезда и прочее. Функционал может дополняться по просьбам пассажиров.
Такие информационные стойки появились, кроме Крюково, на станциях Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Левобережная, Новоподрезково, Подрезков, Ховрино, Химки, Сходня, Поварово-1, Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь, Лихославль и Торжок. Это сенсорные экраны высокой чёткости, должны работать в любую погоду. От вандалов они защищены ударопрочным стеклом, есть видеокамеры.
Основной функционал стоек — расписание поездов, но его развитие вполне возможно, сообщили «Зеленоград.ру». Пишите в комментариях свои предложения.
Вот в метро их и нет например.