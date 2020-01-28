Такие информационные стойки появились, кроме Крюково, на станциях Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Левобережная, Новоподрезково, Подрезков, Ховрино, Химки, Сходня, Поварово-1, Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь, Лихославль и Торжок. Это сенсорные экраны высокой чёткости, должны работать в любую погоду. От вандалов они защищены ударопрочным стеклом, есть видеокамеры.

Основной функционал стоек — расписание поездов, но его развитие вполне возможно, сообщили «Зеленоград.ру». Пишите в комментариях свои предложения.