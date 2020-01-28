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На станции Крюково поставили сенсорные информационные стойки. Посмотрите видео, как они работают 28.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Инфостойки установлены на 2 и 3-й платформах, под Крюковской эстакадой, и при входе на 2-ю платформу возле подземного перехода. Это серединные (островные) платформы на станции. Пассажиры могут узнать расписание движения электричек, включая задержки или отмены поездов, общую информацию — ответы на частые вопросы, телефоны для обратной связи, правила проезда и прочее. Функционал может дополняться по просьбам пассажиров.

Такие информационные стойки появились, кроме Крюково, на станциях Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Левобережная, Новоподрезково, Подрезков, Ховрино, Химки, Сходня, Поварово-1, Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь, Лихославль и Торжок. Это сенсорные экраны высокой чёткости, должны работать в любую погоду. От вандалов они защищены ударопрочным стеклом, есть видеокамеры.

Основной функционал стоек — расписание поездов, но его развитие вполне возможно, сообщили «Зеленоград.ру». Пишите в комментариях свои предложения.

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Обсуждение
Nata79 Motorina
11 часов назад
Стойки необходимо ставить около касс.
Дядя Вова Местный
9 часов назад
Не понял зачем они нужны на платформах, когда ты уже определился куда и каком поезде тебе ехать.
Roman Turaev
8 часов назад
Через год, два будет МЦД 3. Поезда должны ходить через каждые 5-7 минут. Зачем тогда эти стойки?
Вот в метро их и нет например.
Федор Пшеничный
6 часов назад
За чей счет сие мигающая красотища??
Торопов
3 часа назад
Поезда должны ходить через каждые 5-7 минут.
Ага, "должен помнить но я не помню":-) - вон на этих двух эМЦэДэ уже и интервалы в выходные под 24 минуты попадаются, и отмены дневные кое где уже начались. Метро, блин...
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