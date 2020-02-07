Раньше на задворках Крюковского рынка был небольшой блошиный рынок: развалы, где пенсионеры (в основном) торговали одеждой, книгами, значками, старыми запчастями для сантехники — всякой всячиной. Сейчас на рынке остаются только социальные продуктовые ряды. Но желающие возродить продажу б/у вещей есть. Администрация рынка не против и уже тестирует покупательский спрос.
«Продажа товаров, бывших в употреблении, давала нам небольшую прибавку к пенсии, которую могли использовать на лекарства, — пишет в префектуру Людмила Г. — Мы всю жизнь прожили в послевоенные годы в голоде, а потом — учеба, работа и строжайшая экономия во всем, и не привыкли и не можем сидеть без дела, пока еще есть силы. Наше предложение — открыть ярмарку выходного дня по продаже товаров, бывших в употреблении в пределах нашего города, так как в Новоподрезково [там большой блошиный рынок] ездить с товарами не сможем, да и рынок там переполнен».
На месте бывшего блошиного рынка сейчас торговый центр «Авангард». Льготные места для пенсионеров — на улице возле него. «Такая торговля уже тестируется, — сообщили „Зеленоград.ру“ в администрации Крюковского рынка. — Сейчас есть тридцать социальных торговых мест для пенсионеров. Среди них несколько хотят возродить блошиный рынок. Мы не препятствуем. Ближе к лету посмотрим, как это будет востребовано».
В администрации рынка отметили, что уличной торговле пока ничто не мешает, но с началом третьей очереди строительства (большого торгового центра) неизбежны перемены. Жалуются на отсутствие льготных мест на рынке пенсионеры из области и регионов — но для них уже мест нет.
То есть, если торговля пойдет, то и «бэушный» рынок будет — конечно, небольшой. Нюансы могут быть только правовые. Продуктовые и вещевые шатры, уличная торговля на Крюковском рынке имеют статус региональной ярмарки. ТЦ «Авангард» в статусе розничного сельскохозяйственного рынка. Их деятельность регламентируется разными нормативными документами. Действующий порядок не препятствует торговать промтоварами, но есть ограничения - можно торговать "товарами легкой промышленности, изделиями народных художественных промыслов, продукцией ремесленничества". Нельзя торговать, например, мехами, дубленками, шкурками зверей, изделиями из драгоценных металлов и камней.