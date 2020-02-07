«Продажа товаров, бывших в употреблении, давала нам небольшую прибавку к пенсии, которую могли использовать на лекарства, — пишет в префектуру Людмила Г. — Мы всю жизнь прожили в послевоенные годы в голоде, а потом — учеба, работа и строжайшая экономия во всем, и не привыкли и не можем сидеть без дела, пока еще есть силы. Наше предложение — открыть ярмарку выходного дня по продаже товаров, бывших в употреблении в пределах нашего города, так как в Новоподрезково [там большой блошиный рынок] ездить с товарами не сможем, да и рынок там переполнен».

На месте бывшего блошиного рынка сейчас торговый центр «Авангард». Льготные места для пенсионеров — на улице возле него. «Такая торговля уже тестируется, — сообщили „Зеленоград.ру“ в администрации Крюковского рынка. — Сейчас есть тридцать социальных торговых мест для пенсионеров. Среди них несколько хотят возродить блошиный рынок. Мы не препятствуем. Ближе к лету посмотрим, как это будет востребовано».

В администрации рынка отметили, что уличной торговле пока ничто не мешает, но с началом третьей очереди строительства (большого торгового центра) неизбежны перемены. Жалуются на отсутствие льготных мест на рынке пенсионеры из области и регионов — но для них уже мест нет.