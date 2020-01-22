На должность, ранее занимаемую Маратом Хуснуллиным, назначен бывший руководитель департамента строительства Андрей Бочкарёв. Он будет курировать строительство в Москве — от дорог и станций метро до жилья и стадионов.
48-летний Андрей Бочкарёв родился в Тюмени, потомственный строитель. Работал в компаниях «Эдванс», Bechtel Corporation, «Русал», Fortum, в том числе на руководящих должностях. С 2010 года руководил департаментом строительства Москвы.
Бывший первый замруководителя департамента строительства, выходец из Татарстана Рафик Загрутдинов назначен на место Бочкарёва. Марат Хуснуллин ушёл на федеральный уровень — занял пост вице-премьера по строительству и региональному развитию правительства РФ.
«Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича», прокомментировал назначение Сергей Собянин.
Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2020
Накануне своего назначения Хуснуллин дал интервью, где сказал, что по вводу недвижимости на душу населения в 2019 году Москва обошла Нью-Йорк. «Всё, что строится, продается, за исключением незначительного количества неудачного жилья. И строительный рынок при всех опасениях и неблагоприятных прогнозах не упал», отметил бывший заммэра.
53-летний Марат Хуснуллин родился в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» (1990) и Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент» (2000). Трудовую деятельность начал в 1987 году главным бухгалтером и председателем строительного кооператива «Темп». С 1995 года работал на руководящих должностях в компаниях «Интерпластсервис», «Ак Барс», «Татэнерго». С 2001 года занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В конце 2010 года был назначен заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства и главой стройкомплекса города.