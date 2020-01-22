На должность, ранее занимаемую Маратом Хуснуллиным, назначен бывший руководитель департамента строительства Андрей Бочкарёв. Он будет курировать строительство в Москве — от дорог и станций метро до жилья и стадионов.

48-летний Андрей Бочкарёв родился в Тюмени, потомственный строитель. Работал в компаниях «Эдванс», Bechtel Corporation, «Русал», Fortum, в том числе на руководящих должностях. С 2010 года руководил департаментом строительства Москвы.